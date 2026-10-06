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Kayserili golcü Laurie Ann Moise'ye Haiti milli takımı daveti

Kayseri Kadın FK'nın Kanadalı golcüsü Laurie Ann Moise, Haiti milli takımına Parise çağrıldı; 9 Ekim'de Japonya, 13 Ekim'de Avustralya ile oynayacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserili golcü Laurie Ann Moise'ye Haiti milli takımı daveti

Kayserili golcü Laurie Ann Moise'ye Haiti milli takımı daveti

Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Kanadalı oyuncusu Laurie Ann Moise milli takıma çağrıldı. 25 yaşındaki forvet, sarı kırmızılı formayla sergilediği performansın ardından Haiti A Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Laurie Ann Moise'nin milli programı:

Moise, Haiti Milli Takımı ile gerçekleştireceği kamp için bugün Parise hareket edecek. Oyuncunun kadrosunda yer aldığı karşılaşmalar arasında 9 Ekim'de Japonya ve 13 Ekim'de Avustralya müsabakaları bulunuyor. Bu maçlar, Moise'nin uluslararası arenada forma giyeceği ilk önemli sınavlar arasında yer alıyor.

Kulüp açıklaması ve dönüş tarihi:

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, oyuncunun davetini duyurarak Laurie Ann Moise ile gurur duyduklarını belirtti ve Haiti Milli Takımı'na başarı dileklerini iletti. Kulüp, oyuncunun kamp sonrası 15 Ekim'de yeniden Kayseri'ye dönmesinin beklendiğini açıkladı.

Bu gelişme, Kayseri ekibi için hem bireysel bir başarı hem de kulübün kadro kalitesinin uluslararası düzeyde tanınmasına işaret ediyor. Moise'nin milli takım tecrübesi, hem oyuncunun hem de kulübün sezon içindeki profilini güçlendirebilir.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ&#039;NÜN KANADALI OYUNCUSU LAURİE ANN MOİSE’YE MİLLİ DAVET.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ'NÜN KANADALI OYUNCUSU LAURİE ANN MOİSE’YE MİLLİ DAVET.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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