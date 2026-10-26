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Aydın'da çember-147 operasyonunda iki günde 41 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da jandarmanın Çember-147 operasyonunda iki günde çeşitli suçlardan aranan 41 kişi eş zamanlı çalışmayla yakalandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aydın'da çember-147 operasyonunda iki günde 41 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da çember-147 operasyonunda iki günde 41 aranan şahıs yakalandı

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Çember-147 operasyonunda, iki günlük eş zamanlı çalışmayla toplam 41 aranan şahıs yakalandı.

yakalananların ceza dağılımı:

İncelemede, yakalanan şahısların kesinleşmiş hapis cezası dağılımının; 13 kişinin 0-2 yıl, 9 kişinin 2-5 yıl, 6 kişinin 5-10 yıl ve 1 kişinin ise 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Bu dağılım, aranan şahıslar arasında farklı ağırlıklarda cezai sorumlulukların bulunduğunu gösteriyor.

suç türleri ve operasyonun yürütülmesi:

Yakalanan şahısların suç nitelikleri arasında en çok göze çarpanlar 9 kişinin uyuşturucu suçlarından, 4 kişinin hırsızlık, 3 kişinin yaralama, 3 kişinin dolandırıcılık, 1 kişinin Cumhurbaşkanına hakaret ve 1 kişinin görevi yaptırmamak için direnme suçlarından arandığı şeklinde sıralandı. Ayrıca 8 şahsın çeşitli diğer suçlardan, 12 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı bildirildi.

Jandarma yetkilileri, operasyonun eş zamanlı planlandığını ve Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Yakalananlar hakkında adli işlemler devam ediyor ve soruşturmalar çerçevesinde gerekli yasal süreç işletilecek.

AYDIN&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEMBER-147 OPERASYONU KAPSAMINDA İKİ GÜNDE TOPLAM 41 ARANAN ŞAHIS...

AYDIN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEMBER-147 OPERASYONU KAPSAMINDA İKİ GÜNDE TOPLAM 41 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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