Jandarmanın haftalık denetiminde Afyonkarahisar'da 66 kişi yakalandı, 22'si tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 66 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların temel hedefi, aranan şahısların yakalanması ve adli mercilere sevk edilmesiydi.

Gözaltı ve adli işlem süreci:

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi. Mahkemeye çıkarılanlardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun kapsamı ve sonuçları:

Yetkililer, işlemlerin kolluk ve yargı prosedürlerine uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti. Afyonkarahisar kamu güvenliğini sağlama amacıyla benzer denetimlerin süreceği ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE YAPILAN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 66 KİŞİ YAKALANDI.