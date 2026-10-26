Şemdinli'de saklanan 142 kaçak telefon ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Şemdinli ilçesindeki bir adreste arama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, Ü.C. isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve satmak amacıyla kaçak cep telefonu sakladığı bilgisi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı uygulandı.

Arama sonucu, 142 adet kaçak tuşlu cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak bölge jandarma birimleri tarafından gerekli adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler delil niteliğinde muhafaza edilirken, adli tahkikatın sürdüğü ve soruşturma kapsamında gerekli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 142 ADET KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.