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Doğanşehir'de elma hasadı bereketi üreticiyi memnun ediyor

Doğanşehir'de elma hasadı sürüyor; üreticiler yüksek rekolte ve kaliteli ürün sayesinde bu sezonun bereketli olduğunu söylüyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Berk Doğan

Doğanşehir'de elma hasadı bereketi üreticiyi memnun ediyor

Doğanşehir'de hasat sürüyor:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde elma hasadı yoğun tempoda devam ediyor. Geçen yıl zirai don nedeniyle yaşanan kayıpların ardından bu sezon üreticiler, hem rekolte hem de ürün kalitesi açısından memnun olduklarını bildiriyor.

hasat süreci ve işçi çalışmaları:

13 dönümlük bir arazide yürütülen çalışmalarda hasatta görevli ekipler günde hızlı bir tempoyla ürün topluyor. Hasatta çalışan Vayiz Alabaş, ekibin 13-14 kişiden oluştuğunu ve günlük yaklaşık 10 ton elma topladıklarını belirtiyor. Alabaş, hasadın planlandığı şekilde yaklaşık bir haftada tamamlanmasının öngörüldüğünü, şu ana kadar yaklaşık 45 ton ürün toplandığını ve arazide yaklaşık 20-25 ton elmanın kaldığını ifade etti.

Hasat döneminde işçilerin günlük yevmiyeleri 1.500 ila 1.750 lira arasında değişiyor. Alabaş, sezonun bereketli geçtiğini ve Erkenek'in meyve üretimiyle öne çıkan bir lokasyon olduğunu vurguladı.

üretici beklentileri ve fiyat:

Elma üreticisi Muhammed Mustafa Kılıç da aynı arazide yaklaşık 70 ton birinci sınıf elma rekoltesi beklediklerini söylüyor. Kılıç, sezonun iyi geçtiğini belirterek elmanın toptan satış fiyatının yaklaşık 20 lira civarında olduğunu ve mevcut fiyatın üretici açısından yeterli olduğunu kaydetti.

Kılıç, geçen yıl yaşanan zararın ardından bu sezonki üretimden umutlu olduklarını, tüketicilerin de elmayı uygun fiyatlarla temin edebilmesini temenni ettiklerini ifade etti. Genel olarak bölge üreticileri, yüksek verim ve kalite sayesinde bu sezonun verimli geçtiğini bildiriyorlar.

Malatya&#039;da elmada bereketli sezon

Malatya'da elmada bereketli sezon

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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