Bayburt'ta futsal il birinciliği sona erdi: Açık Cezaevi şampiyon

Bayburt'ta il şampiyonası sona erdi

Bayburt’ta 2026 Ulusal Spor Projeleri faaliyet takvimi kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği tamamlandı. Organizasyona kamu kurumlarında görev yapan personelden oluşan takımlar katıldı ve salon maçlarında çekişmeli karşılaşmalar yaşandı.

kazananlar ve sıralama:

Turnuvayı Açık Cezaevi şampiyon olarak tamamlarken, ikinci sırayı Orman İşletme Müdürlüğü, üçüncülüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aldı. Kapalı Cezaevi dördüncü oldu; karşılaşmalar sonucunda derece belirlenmiş oldu.

ödüller ve kapanış:

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupalar ve madalyalar takdim edildi. Etkinlik, kurum personeli arasında spor kültürünü desteklemeyi ve futsalın yaygınlaşmasını amaçlayan bir organizasyon olarak kayda geçti.

KAMU SPOR OYUNLARI FUTSAL İL BİRİNCİLİĞİ SONA ERDİ