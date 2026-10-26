Dolar 49,7579 +0,14%
Euro 55,7236 +0,09%
Bist 11.053,73 -0,57%
Altın Gram 6.450,04 +0,60%
EUR/USD 1,1194 -0,09%
Brent Petrol 110,14 -1,40%
--°

Bayburt'ta futsal il birinciliği sona erdi: Açık Cezaevi şampiyon

Bayburt'ta düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği'nde Açık Cezaevi şampiyon oldu; kupalar ve madalyalar takdim edildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bayburt'ta futsal il birinciliği sona erdi: Açık Cezaevi şampiyon

Bayburt'ta il şampiyonası sona erdi

Bayburt’ta 2026 Ulusal Spor Projeleri faaliyet takvimi kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği tamamlandı. Organizasyona kamu kurumlarında görev yapan personelden oluşan takımlar katıldı ve salon maçlarında çekişmeli karşılaşmalar yaşandı.

kazananlar ve sıralama:

Turnuvayı Açık Cezaevi şampiyon olarak tamamlarken, ikinci sırayı Orman İşletme Müdürlüğü, üçüncülüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aldı. Kapalı Cezaevi dördüncü oldu; karşılaşmalar sonucunda derece belirlenmiş oldu.

ödüller ve kapanış:

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupalar ve madalyalar takdim edildi. Etkinlik, kurum personeli arasında spor kültürünü desteklemeyi ve futsalın yaygınlaşmasını amaçlayan bir organizasyon olarak kayda geçti.

KAMU SPOR OYUNLARI FUTSAL İL BİRİNCİLİĞİ SONA ERDİ

KAMU SPOR OYUNLARI FUTSAL İL BİRİNCİLİĞİ SONA ERDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayserispor'dan TFF başkanına nezaket ziyareti
images

Kars 36 Spor kupada Antalyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor
images

Mike Tyson İstanbul'a geldi: dizi projesi için havalimanında kısa açıklama
images

Manisa'nın minik judocusu Yiğit Akbulut balkanlarda ikinci oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazarsuyu'nda 15 yıllık bekleyiş sona erdi, ahşap asma köprü yenileniyor

Avlu'da kültür şöleni: Balıkesir kitap fuarı 10 günde 216 bin kişiyi ağırladı

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalandı

Gazipaşa fen lisesi öğrencileri Hırvatistan'da herbaryum ve kültür eğitimini deneyimledi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026