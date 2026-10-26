Antakya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil oto galeri önünde park halindeki araca çarptı

Antakya'da araç park halindeki araca çarptı

Hatay'ın Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oto galeri önünde park halindeki diğer araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza ve olay yerindeki müdahale:

Kazada durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmasının ardından ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.

görüntüler saniye saniye kaydedildi:

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin seyir halindeyken kontrolden çıkarak oto galeri önünde park halindeki araca çarptığı anlar net biçimde görülüyor. Kayıtlar, kazanın oluş şeklini tespit eden ekipler için delil niteliği taşıyor.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayın kesin nedeninin yapılacak çalışmalarla belirleneceğini bildirdi. Olayda yaralanan sürücünün sağlık durumuna ilişkin yetkililer tarafından açıklama yapıldıktan sonra kamuoyuna bilgi verilecek.

HATAY'IN ANTAKYA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ BAŞKA BİR ARACA ÇARPTI. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILIRKEN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.