bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

seçim sonuçları ve ikinci tur:

Bulgaristan'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda sonuçlanmadı. Merkezi Seçim Komisyonu oyların yüzde 95'inden fazlasını saymasının ardından açıkladığı ilk resmi sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova yaklaşık %34,6, eski başbakan Andrey Gyurov ise yaklaşık %32 oranında oy aldı. Popülist Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov üçüncü sırada yer alarak yaklaşık %12,6 oy aldı.

oy dağılımı ve katılım oranı:

Seçime katılım görece düşük kaldı; Measure araştırma şirketinin verilerine göre sandıkların kapandığı saat itibarıyla katılım oranı sadece %22,2 oldu. Yarışta toplam 27 aday listesi yer aldı; her listede cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için birer aday bulunuyordu. Seçimin ilk turda kesinleşmesi için kayıtlı seçmenlerin %50'sinden fazlasının oy kullanması ve listelerden birinin geçerli oyların %50'sinden fazlasını alması gerekiyordu; bu koşullar sağlanmadığı için yarış 1 Kasım'da yapılacak ikinci tura kaldı.

adayların kampanya mesajları ve ayrışma noktaları:

İliyana Yotova, ilk sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede "Barış mesajımız duyulmalı. Önümüzdeki hafta buna odaklanacağız" ifadelerini kullandı. Seçim kampanyasını barış teması üzerine yoğunlaştıracağını belirten Yotova, Ukrayna'ya silah ve askeri destek sağlanmasına karşı çıktığı bilinen bir aday olarak, Avrupa'da savaşın sürdüğünü vurgulayarak "barışın cumhurbaşkanı" olma sözünü yineledi. Yotova'nın kampanyasını Başbakan Rumen Radev tarafından desteklendiği bildirildi; Yotova, katılımın düşük kalmasında rakip büyük parti GERB'in seçimlere katılmamasının etkili olduğunu söyledi ve diğer partilerden destek isteyip istemeyeceğini açıklamadı.

Andrey Gyurov ise ikinci tur öncesi rakibini halk önünde açık bir tartışmaya davet etti: "Sayın Yotova'yı halkın önünde açık, dürüst ve medeni bir tartışmaya katılmaya davet ediyorum." Batı yanlısı reformcu muhalefet tarafından desteklenen Gyurov, Ukrayna'ya güçlü destek verilmesi ve NATO müttefikleriyle yakın iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini savunuyor; geçici başbakanlık döneminde Ukrayna ile bir güvenlik iş birliği anlaşması imzalaması bu yaklaşımının somut bir örneği olarak gösterildi.

Her iki aday da barış vurgusu yapsa da araçlar konusunda ayrışıyor: Yotova, Rusya ile diyalog kurulmasını ve Ukrayna'ya verilen desteğin sınırlandırılmasını savunurken, Gyurov Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesi ve bu desteğin uzun vadeli güvenlik iş birliğine dönüşmesi gerektiğini öne çıkarıyor. Yotova ayrıca AB'nin Kiev ile birlikte bir barış önerisi hazırlamasını teklif ediyor.

Seçimin ikinci turunda Yotova'nın kazanması Başbakan Radev'in desteklediği siyasi çizgiye halk desteğinin bir göstergesi olarak okunacak; Gyurov'un kazanması ise muhalefetin parlamenter siyasette ağırlık kazandığı bir sonuca işaret edecek. Adaylar, 1 Kasım'daki ikinci tur öncesinde kampanyalarını yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

BULGARİSTAN'DA DÜN ÜLKENİN YENİ CUMHURBAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINI BELİRLEMEK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI.