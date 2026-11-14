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Aydın'da dört gün sürecek sağanaklar kapıyı çalıyor

Aydın'da batı kesimlerde yerel sağanak bekleniyor; sıcaklık 24 dereceye kadar çıkacak ve yağışlı hava önümüzdeki dört gün boyunca etkisini sürdürecek.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da dört gün sürecek sağanaklar kapıyı çalıyor

Aydın'da bugün parçalı ve çok bulutlu, batıda yerel sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi raporuna göre Aydın'da hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak; kent merkezinde öğleye doğru 24°C'ye kadar çıkabilen sıcaklık görülürken, kentinin batı kesimlerinde gün içinde yerel sağanak yağış etkili olacak.

Sabah saatlerinde sıcaklığın 17°C civarında olması, öğleden sonra 21°C'ye gerilemesi; akşam 19°C ve gece saatlerinde tekrar 17°C düzeyine inmesi öngörülüyor. Rüzgarın gün içinde doğu ve güneydoğu yönlerinden saatte 10-30 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

Günlük tahminler:

15 Kasım Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerde yerel sağanak bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 13°C, en yüksek 23°C olacak.

16 Kasım Pazartesi: Parçalı bulutlu bir hava hakim; kuzeydoğu kesimlerde yerel sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 13-22°C aralığında seyredecek.

17 Kasım Salı: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanaklarla birlikte sıcaklık 12-22°C arasında olacak.

18 Kasım Çarşamba: Sağanak yağışın etkisi sürüyor; günün en düşük 12°C, en yüksek 23°C değerlere ulaşması bekleniyor.

Yetkililerden dikkat ve tedbir çağrısı:

Yetkililer, özellikle kentinin batı kesimlerinde beklenen yerel sağanak yağışlara ve saatte 30 km'ye ulaşabilecek rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyor. Ani su baskını, kaygan zemin ve devrilen ağaç gibi olumsuzluklara karşı uyarılar yinelendi.

Hava koşullarındaki değişiklikler ve güncellenen uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyuruları takip edilmeli.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’DA BUGÜN PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA BEKLENİRKEN, KENTİN BATI KESİMLERİNDE...

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’DA BUGÜN PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA BEKLENİRKEN, KENTİN BATI KESİMLERİNDE YEREL SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK. HAVA SICAKLIĞININ 24 DERECEYE KADAR ÇIKACAĞI KENTTE, YAĞIŞLI HAVANIN ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜN BOYUNCA DA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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