Kepez'te Fevzi Çakmak mahallesine yeni yaşam alanı

Kepez Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Şelale Caddesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Fırat Torunoğlu Parkında yürütülen kanal boyu park projesini tamamladı. Toplam 12 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenlemelerle park modern ve kullanışlı bir yaşam alanı olarak yeniden şekillendirildi.

projenin kapsamı ve düzenlemeler:

Proje kapsamında 680 metre uzunluğunda servis yolu oluşturuldu, ayrıca 3 bin 700 metrekarelik kaldırım ve yürüyüş yolu yapıldı. Alanın 4 bin 750 metrekaresinde yeşil alan ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi; bu düzenlemeler hem estetik hem de kullanışlı bir kent içi nefes alanı oluşturmayı hedefliyor.

kullanıma sunulan donatılar ve amaç:

Çocukların güvenle oynayabilmesi için 175 metrekarelik oyun alanı, genç ve yetişkinlerin spor yapabilmesi için 185 metrekarelik fitness alanı hazırlandı. Vatandaşların dinlenip sosyalleşebilmeleri amacıyla park içine 14 pergole ve oturma bankları yerleştirildi.

Yeşil alanlar, yürüyüş güzergâhları, çocuk oyun alanı ve spor donatılarıyla tamamlanan Şehit Piyade Uzman Çavuş Fırat Torunoğlu Parkı, mahalle sakinlerinin günlük yaşamına değer katmayı amaçlıyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Biz Kepez’i sadece yolları ve binalarıyla değil, yeşil alanları, parkları ve sosyal yaşam alanlarıyla da geleceğe hazırlıyoruz. Parklarımız çocuklarımızın oyun oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, ailelerimizin birlikte vakit geçirdiği önemli yaşam alanlarıdır. Her mahallemizde vatandaşlarımızın nefes alabileceği, doğayla buluşabileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz."

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtiyor; projeyle mahalle içi ulaşım, yürüyüş ve sosyalleşme olanaklarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ŞELALE CADDESİ’NDE BULUNAN ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ FIRAT TORUNOĞLU PARKI’NDA 12 BİN METREKARELİK ALANDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KANAL BOYU PARK PROJESİNİ TAMAMLADI.