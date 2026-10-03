Beşiktaş kongresinde yönetim oy çokluğuyla ibra edildi

Kongre kararları:
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait faaliyetler üyelerin bilgisine sunuldu ve görüşüldü.
Gündem maddelerinin tartışılmasının ardından yapılan oylamada Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
Bütçe onayı:
Toplantıda ayrıca 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de genel kurulun onayına sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Genel kurul sürecinde faaliyet raporları ve mali tabloların sunulmasıyla birlikte oylama sonuçları tescillendi; alınan kararlar kulüp kayıtlarına geçti.
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ’NÜN 2026 YILI OLAĞAN İDARİ VE MALİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA, YÖNETİM KURULU 1 HAZİRAN 2025-31 MAYIS 2026 DÖNEMİ İDARİ VE MALİ YÖNDEN OY ÇOKLUĞUYLA İBRA EDİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!