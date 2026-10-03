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Şahinbeyli güreşçiler Koprivnica'da beş madalya kazandı

Şahinbey Belediyespor'un U17 güreşçileri Koprivnica'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Şahinbeyli güreşçiler Koprivnica'da beş madalya kazandı

Şahinbeyli güreşçiler Koprivnica'da beş madalya kazandı

29 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen U17 Balkan Güreş Şampiyonası'nda Şahinbey Belediyespor Kulübü sporcuları toplam 5 madalya ile ülke ve kulüp adına önemli bir sonuç elde etti.

Madalyalar ve sporcular:

Turnuvada öne çıkan isimler arasında Mustafa Kaya (68 kg) altın madalya alarak Balkan şampiyonu oldu. Finalde ikinci olan sporculardan Hüseyin Demir (45 kg), Saruhan Karaoğlu (80 kg) ve Emirhan Yüksel (92 kg) gümüş madalya kazandı. Yusuf Koçak (60 kg) ise bronz madalyayla kürsüye çıktı. Sporcular, ay-yıldızlı forma ile minderde sergiledikleri performansla dikkat çekti.

Kulüp ve altyapı vurgusu:

Şahinbey Belediyespor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, milli takım formasıyla mücadele eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek elde edilen başarıdan duyduğu gururu ifade etti. Kulübün altyapı çalışmalarının bu sonuçlarda belirleyici olduğu vurgulandı.

Şahinbey Belediyespor, farklı branşlarda olduğu gibi güreşte de genç sporcuların yetişmesine yönelik programlarını sürdürerek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden atletler yetiştirmeyi hedefliyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYESPOR KULÜBÜ GÜREŞÇİLERİ, HIRVATİSTAN’DAKİ U17 BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA 1...

ŞAHİNBEY BELEDİYESPOR KULÜBÜ GÜREŞÇİLERİ, HIRVATİSTAN’DAKİ U17 BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA 1 ALTIN, 3 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 MADALYA KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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