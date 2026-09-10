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aydin'da güvenlik personeline yönelik kapsamlı gelişim eğitimi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi gelişim eğitimi Aydın'da başladı; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü eğitmenleriyle personelin mesleki yetkinlikleri güçlendirilecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

aydin'da güvenlik personeline yönelik kapsamlı gelişim eğitimi

Aydın'da koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik eğitim programı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeline yönelik düzenlenen gelişim eğitiminin ilk günü tamamlandı. Programın temel hedefi, güvenlik personelinin görev alanlarına ilişkin bilgi düzeyini artırmak ve uygulamadaki yetkinliklerini güçlendirmektir.

eğitimin içeriği ve amaçları:

Eğitimin ilk gününde, katılımcılara görev tanımları, sahada karşılaşılabilecek durumlara yönelik yaklaşımlar ve iletişim teknikleri gibi konularda sunumlar yapıldı. Eğitimler, personelin mesleki bilincini artırmaya ve kurum içinde daha etkin görev yürütmelerine katkı sağlamaya odaklandı. Bu sayede güvenlik hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

eğitmenler ve beklenen kazanımlar:

Program kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen bilgiler, katılımcıların sahadaki uygulamalarına doğrudan destek verecek nitelikte planlandı. Eğitimin devamında edinilen bilgi ve becerilerin kurum içi uygulamalara yansıtılmasıyla personelin görevlerini daha etkin ve koordineli şekilde yerine getirmesi hedefleniyor.

İlerleyen günlerde yapılacak oturumlarla eğitimin kapsamı genişletilecek ve katılımcıların geri bildirimleri doğrultusunda uygulamaya dönük çalışmalar sürdürülerek mesleki gelişime katkı sağlanacaktır.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI BİRİMLERDE GÖREV YAPAN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ...

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI BİRİMLERDE GÖREV YAPAN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONELİNE YÖNELİK GELİŞİM EĞİTİMİNİN İLK GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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