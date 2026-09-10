Tarım sahada: Aydın'da üreticilerle kapsamlı cuma buluşmaları

Tarım sahada-cuma buluşmaları Aydın'da devam ediyor

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım Sahada-Cuma Buluşmaları' programı, 11 Eylül Cuma saat 14.00'te il genelinde üreticilerle eş zamanlı görüşmelerle sürdürülecek. İl müdürlüğü etkinliği 'Üreticimizin yanındayız' sloganıyla organize ediyor ve sahadaki ihtiyaçlara doğrudan yanıt aramayı hedefliyor.

Etkinlik gündemi:

Program boyunca üreticilere; bölgesel ve yöresel ürün tanıtımları, incirde doğru hasat, incirin kurutulması ve depolanması konularında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ve 2026/1 Sayılı İncir Tebliği hakkında açıklamalar yer alacak. Toplantılarda incir, zeytin, kestane üretimi ile pamuk ve Aydın'ın diğer önemli tarımsal ürünleri de ele alınacak, üreticilerin soruları cevaplandırılacak ve sahadan gelen talep ve sorunlar not edilecek.

Program kapsamında ayrıca B-Reçete uygulaması, orman yangınları ve alınması gereken yangın önleyici tedbirler ile anız yakmanın önlenmesi konularında bilgilendirme ve uyarılar yapılacak.

17 ilçe, 18 farklı noktada buluşma:

Buluşmalar Aydın'ın 17 ilçesinde 18 ayrı noktada eş zamanlı gerçekleşecek. Planlanan noktalar şunlar: Bozdoğan'da Örencik, Buharkent'te Muratdağı, Çine'de Bereket, Didim'de Efeler, Efeler'de Işıklı, Germencik'te Kızılcapınar, İncirliova'da Hacıaliobası, Karacasu'da Ataköy, Karpuzlu'da Abak, Koçarlı'da Büyükköy, Köşk'te Beyköy, Kuşadası'nda Caferli, Kuyucak'ta Sinekler (Beşeylül), Söke'de Bayırdamı, Sultanhisar'da Yağdere ve Yenipazar'da Doğu mahalleleri. Nazilli'de ise Çapahasan ve Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde iki ayrı noktada program gerçekleştirilecek.

İl müdürlüğü yetkilileri, sahada doğrudan iletişimle üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesini, uygulamadaki aksaklıkların yerinde tespit edilmesini ve çözüm odaklı bilgilendirme yapılmasını amaçladıklarını belirtti.

AYDIN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "TARIM SAHADA-CUMA BULUŞMALARI" KAPSAMINDA, 11 EYLÜL CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’TE AYDIN’IN 17 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNECEK.