Doğum günü kutlamasında sürpriz nikah: 10 yıl sonra yeniden 'evet' dediler

İznik'te doğum günü sürprizi nikaha dönüştü

Bursa'nın İznik ilçesinden 35 yaşındaki Esma Sezen, doğum günü ile evliliklerinin 10. yılını aynı gecede kutlamak için eşi E.S.'ye sürpriz bir gece hazırladı. Organizasyonun tüm ayrıntıları Sezen tarafından eşi ve bazı yakınları dışında gizli tutuldu.

sürprizin hazırlanışı:

Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan ve esnaflık yapan 37 yaşındaki E.S., habersiz şekilde salona geldiğinde karşısında yeniden gelinlik giymiş eşini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Salon düğün konseptinde süslenmiş; davetliler ise sürprizin bir parçası olacak şekilde önceden bilgilendirilmişti. E.S.'nin ilk tepkisi kısa süreli şaşkınlık oldu, ardından eşine sarılarak mutluluğunu paylaştı.

yeniden 'evet' anı ve kutlama:

Gecenin en dikkat çeken anı nikah memurunun salona gelmesiyle yaşandı. Nikah memuru ve iki nikah şahidinin huzurunda çift, 10. evlilik yıl dönümlerinde yeniden birbirlerine evet dedi. Nikah sırasında şahitlerin "İkinci çocuk olmadan evet demeyecekler" şeklindeki esprileri salonda kahkahalarla karşılandı.

Nikahın ardından Esma Sezen ve eşi E.S., davetliler eşliğinde dans ederek 10 yıl önceki düğün günlerini tekrar yaşadı. Duygusal anların bulunduğu gecede doğum günü pastası kesildi ve çiftin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Çiftin 10 yıl aradan sonra yeniden nikah masasına oturduğu anlar, davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sezen'in hazırladığı sürpriz, aile ve yakın çevresi için unutulmaz bir geceye dönüştü ve çiftin mutluluğu gece boyunca devam etti.

ESMA SEZEN, HEM DOĞUM GÜNÜNÜ HEM DE EŞİYLE 10'UNCU EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ AYNI GECEDE KUTLARKEN, HAZIRLADIĞI SÜRPRİZLE AİLESİ VE DAVETLİLER İÇİN UNUTULMAZ BİR GECEYE İMZA ATTI.