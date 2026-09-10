Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı, yolcu polise ‘tanımıyorum’ dedi

Eskişehir'de kavşakta çarpışma: sürücü olay yerinden kaçtı

Eskişehir Tepebaşı'na bağlı Şarhöyük Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kavşakta çarpışan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü aracı bırakıp yaya olarak olay yerinden kaçtı; araçtaki yolcu ise polise sürücüyü tanımadığını belirtti.

Kaza detayları ve yaralananlar:

Kazanın oluştuğu yerde, Bülbülyuvası Sokak istikametinden gelen 42 L 1941 plakalı hafif ticari araç ile Bahçeseven Sokak yönünden gelen ve S.K. yönetimindeki 77 ABL 491 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde yolculardan E.K. (22) yaralanırken, araçta bulunan T.K. ve Y.K. küçük sıyrıklarla kurtuldu. Hafif ticari araçtaki yolcu Z.K. (27) kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın etkisiyle çevredeki bir binanın duvarında hasar oluştu ve olay anı apartman kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralanan E.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün kaçışı, ifade ve cezai işlemler:

Kazanın hemen ardından hafif ticari aracın sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen şekilde olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Z.K., polis ekiplerine verdiği ifadede sürücüyü daha önce tanımadığını öne sürdü. Z.K., şüpheliyi "İsminin Fatih olduğunu söyledi, fuardan sonra beni merkeze bırakacaktı. Kesinlikle kendisini daha önceden tanımıyorum" sözleriyle tanımladı.

Polisin olay yerinde yaptığı işlemde, kaçan sürücünün kullandığı hafif ticari araca 46 bin lira