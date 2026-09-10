Nazilli Gebe Okulu anne adaylarına gebelikten doğuma kapsamlı hazırlık sunuyor

Nazilli Gebe Okulu’nda hazırlık eğitimleri

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren Gebe Okulu, anne adaylarını gebelik sürecinden doğum sonrası döneme kadar bilinçli ve sağlıklı bir yolculuğa hazırlamak amacıyla düzenli eğitimler yürütüyor. Eğitimler, gebeliğin oluşumundan bebeğin anne karnındaki gelişimine, düzenli sağlık kontrollerinden bağışıklama ve rutin tetkiklere kadar geniş bir içeriği kapsıyor.

Eğitimin içeriği:

Görevli ebeler tarafından verilen teorik oturumlarda; gebelik döneminde takip sıklığı, olası fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, beslenme, uyku ve dinlenme düzeni gibi günlük yaşam konuları detaylandırılıyor. Ayrıca gebelikte sık rastlanan rahatsızlıklar, tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenecek yollar açık ve anlaşılır bir biçimde aktarılıyor. Doğum eyleminin süre ve evreleri, farklı doğum yöntemleri ile normal doğumun anne ve bebek açısından yararları da katılımcılara anlatılıyor.

Uygulamalı çalışmalar:

Programın bir bölümünde fizyoterapist eşliğinde uygulamalı çalışmalara yer veriliyor. Anne adaylarına doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık, kas-iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler ve doğuma yönelik zihinsel hazırlık yöntemleri öğretiliyor. Bu uygulamalar, katılımcıların hem doğum anına hem de doğum sonrası döneme fiziksel ve duygusal olarak daha iyi hazırlanmasını amaçlıyor.

Program çerçevesinde ayrıca doğum sonrası bakım, yenidoğan bakımı ve doğum sonrası kullanılabilecek gebeliği önleyici yöntemler hakkında bilgilendirme de yapılıyor. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, gebelik sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve konforlu geçirmek isteyen tüm anne adaylarını Gebe Okulu eğitimlerine katılmaya davet ediyor.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GEBE OKULU’NDA ANNE ADAYLARINA GEBELİKTEN DOĞUM SONRASINA KADAR UZANAN SÜREÇTE BİLİNÇLİ VE SAĞLIKLI BİR DÖNEM GEÇİRMELERİ AMACIYLA EĞİTİMLER VERİLİYOR.