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Adü altyapı yatırımlarıyla hizmet kalitesini artırıyor

ADÜ İktisadi İşletme Müdürlüğü, idari birim ihtiyaçları doğrultusunda 10 yeni masaüstü bilgisayar alımı yaptı; toplam destek 60 adede ulaştı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Adü altyapı yatırımlarıyla hizmet kalitesini artırıyor

üniversitede teknolojik destek devam ediyor:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi İşletme Müdürlüğü tarafından, üniversitenin idari birimlerinden gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, idari ve akademik birimlere yönelik olarak 10 adet masaüstü bilgisayar alımı gerçekleştirildi. Böylece bugüne kadar farklı fakülte, laboratuvar ve idari birimlere toplam 60 adet bilgisayar desteği sağlanmış oldu.

sosyal alanlarda konfor artışı:

Öğrencilerin ve personelin kullanımına sunulan ADÜ Restoranın fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde restorana salon tipi klimalar taktırılarak daha konforlu bir kullanım ortamı oluşturuldu.

Üniversitenin eğitim, araştırma ve idari faaliyetlerinde kullanılan teknolojik altyapının yanı sıra sosyal alanlarının da geliştirilmesine katkı sunan çalışmalar kapsamında, elde edilen kaynaklar üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeye devam ediyor.

ADÜ’DE TEKNOLOJİK VE FİZİKİ ALTYAPI DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

ADÜ’DE TEKNOLOJİK VE FİZİKİ ALTYAPI DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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