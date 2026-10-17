Aydın'da hafızlık yurdunda 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

olayın gelişimi

Aydın'ın Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında yaşanan olayda, hafızlık eğitimi gören 11 yaşındaki Hamza Baydur yatağında hareketsiz bulundu. Arkadaşlarının uyandırmak istemesi üzerine durumu fark eden yurt görevlileri, haber vererek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

ilk müdahale ve tespit:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Hamza'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç öğrencinin daha önce bir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken, yapılan ilk incelemelerde kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali değerlendirildi.

soruşturma ve çevrenin tepkisi:

Akçaköy Mahallesi'nde ikamet ettiği belirtilen Hamza'nın ani ölümü, ailesi, arkadaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı. Olayla ilgili olarak savcılık ve polis tarafından soruşturma başlatıldı; yetkililer olay yerindeki bulguların ve yapılacak incelemelerin ardından kesin sonuca ulaşılacağını bildirdi.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN VE HAFIZLIK EĞİTİMİ ALAN 11 YAŞINDAKİ HAMZA BAYDUR, SABAH SAATLERİNDE YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU, KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLEN ÇOCUĞUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.