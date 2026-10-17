Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Evde arama yaptığını söyleyip eldivenle cüzdandan para çalan şüpheli tutuklandı

Antalya Aksu'da kendisini polis diye tanıtıp eldivenle ev arayan kişi, cüzdandan para çaldı; 268 saatlik kamera incelemesiyle tespit edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Evde arama yaptığını söyleyip eldivenle cüzdandan para çalan şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Aksu ilçesinde ikamet eden E.E., evine gelen bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp evde arama yapacağını söylediğini bildirdi. Şüpheli, eldiven takarak evde arama yaptıktan sonra, müştekinin cüzdanından bir miktar para alıp ikametten ayrıldı.

Kamera incelemesi ve yakalama:

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, şüphelinin tespitine yönelik yaklaşık 268 saatlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.Y., kullandığı sahte arama kararlarıyla birlikte yakalandı.

Hukuki süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, sahte polis kimliği ve arama kararları kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık biçimini yeniden gündeme taşıdı.

Sahte polisin dolandırıcılığı pes dedirtti: ‘Arama yapacağım’ diye eve girdi, eldivenleri takıp...

Sahte polisin dolandırıcılığı pes dedirtti: ‘Arama yapacağım’ diye eve girdi, eldivenleri takıp cüzdandaki paraları aldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pazartesi itibariyle zararlar karşılanacak: Beykoz'ta hasar tespiti ve uyarılar...
images

İmamoğlu savunmasını tamamladı: demokrasi ve gençlere çağrı
images

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu
images

Eski muhtar Mustafa Kedikli selde kayboluşun ardından Kocaeli'de toprağa verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazartesi itibariyle zararlar karşılanacak: Beykoz'ta hasar tespiti ve uyarılar sürüyor

Yeni Parti'nin yol haritasını taban belirleyecek: Özgür Özel Yozgat'ta konuştu

Ayazağa'da sel sonrası dirençli şehir planı: hak sahiplerine iki kentsel dönüşüm yolu

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor