Evde arama yaptığını söyleyip eldivenle cüzdandan para çalan şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Aksu ilçesinde ikamet eden E.E., evine gelen bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp evde arama yapacağını söylediğini bildirdi. Şüpheli, eldiven takarak evde arama yaptıktan sonra, müştekinin cüzdanından bir miktar para alıp ikametten ayrıldı.

Kamera incelemesi ve yakalama:

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, şüphelinin tespitine yönelik yaklaşık 268 saatlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.Y., kullandığı sahte arama kararlarıyla birlikte yakalandı.

Hukuki süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, sahte polis kimliği ve arama kararları kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık biçimini yeniden gündeme taşıdı.

Sahte polisin dolandırıcılığı pes dedirtti: ‘Arama yapacağım’ diye eve girdi, eldivenleri takıp cüzdandaki paraları aldı