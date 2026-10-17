81 ilde eş zamanlı uygulama: 912 aranan şahıs yakalandı

Operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 24 saat esasına göre yürütülen "Aranan Şahıslar Uygulaması" 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildi. Uygulama, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde icra edildi.

Operasyona toplam 8 bin 285 ekip ve 25 bin 395 personel katıldı. Uygulama sürecinde mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik kapsamlı aramalar yapıldı ve ülke genelinde farklı kurumların eşgüdümlü çalışması sağlandı.

Yakalananların ceza dağılımı:

Uygulama sonucu toplam 912 aranan şahıs yakalandı. Yakalananların ceza durumuna göre dağılımı şu şekilde bildirildi: 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 751 kişi, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 100 kişi, 10-20 yıl hapis cezası ile aranan 48 kişi ve 20 yıldan fazla hapis cezası ile aranan 13 kişi tespit edildi.

Yakalanan şahısların adli işlemlerinin ilgili merciler tarafından sürdürüleceği, yakalama süreçlerinin ve delil takibinin Cumhuriyet başsavcılıklarının gözetiminde devam edeceği belirtildi.

Uygulamanın etkisi ve değerlendirme:

Bölgesel eşgüdümle gerçekleştirilen bu tür uygulamalar, aranan şahısların yakalanmasında etkinliği artırmayı ve adli kararların icrasını hızlandırmayı hedefliyor. Katılım gösteren birimlerin sayısı ve operasyonun geniş coğrafi kapsama alanı, uygulamanın ölçeğini ve önceliğini ortaya koyuyor.

Yetkililer, benzer uygulamaların düzenli aralıklarla tekrarlanacağını ifade ederek, kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabaların koordineli şekilde devam edeceğini vurguladı.

Ülke genelinde aranması bulunan 912 kişi yakalandı