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Kayseri'de kamu çalışanları sporla buluştu: il birinciliği sona erdi

Kayseri'de düzenlenen Kamu Spor Oyunları İl Birinciliği futsal ve voleybolda çekişmeli maçlarla sona erdi; dereceye giren takımlara törenle ödüller verildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de kamu çalışanları sporla buluştu: il birinciliği sona erdi

Kayseri'de kamu spor oyunları tamamlandı

Kayseri'de kamu kurumları arasında düzenlenen Kamu Spor Oyunları İl Birinciliği müsabakaları, yoğun mücadele ve sportmenlikle son buldu. Organizasyonda voleybol ve futsal branşlarında kıyasıya geçen karşılaşmalar, kurumlar arası dayanışma ve dostluğun öne çıktığı bir atmosferde gerçekleşti.

Müsabakaların yapıldığı salonlar ve branşlar:

Voleybol karşılaşmaları Kocasinan İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Ömer Halisdemir Spor Salonunda, futsal maçları ise Talas Spor Salonunda oynandı. Kamu kurumlarının takımları, şampiyonluk iddiasıyla sahaya çıkarak hem rekabeti hem de centilmenliği ön plana çıkardı.

Ödül töreni ve yetkililerin değerlendirmesi:

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve ilçe müdürleri katıldı. Kabakcı, müsabakalarda sergilenen performansı tebrik ederek organizasyona katkı veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Organizatörler, Kamu Spor Oyunları'nın yalnızca sportif başarıyı değil aynı zamanda kurumlar arası iletişim, takım ruhu ve dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti. Katılımcılar ise etkinliğin sosyal bağları kuvvetlendirdiğini ve fair-play anlayışının pekiştiğini vurguladı.

Turnuvanın tamamlanmasıyla birlikte kazanan takımların ödüllerini alması, organizasyonun hem sportif hem de toplumsal amacını destekleyen bir kapanış sağladı.

KAYSERİ’DE KAMU ÇALIŞANLARINI SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ETRAFINDA BULUŞTURAN KAMU SPOR OYUNLARI İL...

KAYSERİ’DE KAMU ÇALIŞANLARINI SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ETRAFINDA BULUŞTURAN KAMU SPOR OYUNLARI İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI SONA ERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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