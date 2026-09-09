Aydın'da ikamet izinli yabancı sayısı artıyor, Suriyeli nüfusu yüzde 21 düştü

Veriler genel görünümü gösteriyor:

Aydın, tarihi ve doğal çekiciliğinin yanı sıra yaz aylarında nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu bir il olarak yabancı uyruklu göçmenlerin de tercih ettiği merkezlerden biri olmaya devam ediyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre, 3 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kentte 10 bin 257 ikamet izinli yabancı bulunuyor ve bu kişiler 120 farklı ülke kökeninden geliyor.

İki yıllık karşılaştırma incelendiğinde, 5 Eylül 2024 tarihinde kayıtlı 9 bin 862 ikamet izinli yabancı sayısının 3 Eylül 2026 itibarıyla 10 bin 257'ye yükseldiği görülüyor. Bu değişim, iki yıllık dönemde 395 kişilik artışa ve yaklaşık %4 artış oranına karşılık geliyor.

Suriyeli nüfusundaki düşüş:

Buna karşılık, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısında belirgin bir azalma kaydedilmiş. 5 Eylül 2024'te Aydın'da kayıtlı 8 bin 330 Suriyeli bulunurken, 3 Eylül 2026'de bu sayı 6 bin 564'e gerilemiş. İki yıllık dönemde geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı bin 766 kişi azalarak yaklaşık %21 düşüş göstermiştir.

Aydın genel nüfusu 1 milyon 172 bin 107 kişi olarak kaydedilirken, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kente oranı 0,56 seviyesinde bulunuyor. Bu oransal veri, Suriyeli nüfusun kent demografisindeki payını nicel olarak ortaya koyuyor.

Değerlendirme ve dikkat çekilen noktalar:

Veriler, Aydın'ın yabancı uyruklu sakin sayısında genel bir artış eğilimi barındırdığını, ancak aynı dönemde geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısında azalma yaşandığını gösteriyor. Artış ve azalışın büyüklüğü ve oranları, yerel hizmet planlaması, entegrasyon çalışmaları ve sosyal hizmetlerin hedeflenmesi açısından önemli göstergeler sunuyor. Özellikle ikamet izinli yabancı sayısındaki artışın hangi ülkeler kaynaklı olduğuna dair ayrıntılar veri setinde belirtilmiş olsa da, genel tablo 120 ülke kökenli çeşitliliği işaret ediyor.

Bu veriler, kentin nüfus dinamiklerinde nüfus hareketliliğinin sürdüğünü; aynı zamanda geçici koruma kapsamındaki grupların sayısal dalgalanmalarının yerel demografi ve hizmet ihtiyacını nasıl etkileyebileceğine dair fikir veriyor.

AYDIN’DA İKAMET İZİNLİ YABANCI SAYISI SON İKİ YILDA YÜZDE 4 ARTARAK 10 BİN 257’YE YÜKSELİRKEN, GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLERİN SAYISI İSE AYNI DÖNEMDE YÜZDE 21 AZALDI.