Dolar 49,9412 +0,06%
Euro 55,8840 +0,19%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.420,01 -0,82%
EUR/USD 1,1187 +0,06%
Brent Petrol 112,26 +1,32%
--°

İzmir'de 9 aylık bebekli ailenin önünü kesen sürücüler tehditleri sürdürdü

İzmir Konak'ta Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'nda araçları önünü kesen kişiler, eşi ve 9 aylık bebeği olan sürücüyü tehdit etti; anlar kayda geçti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 07:56

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 08:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmir'de 9 aylık bebekli ailenin önünü kesen sürücüler tehditleri sürdürdü

İzmir'de trafikte 9 aylık bebekli aileye tehdit

İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'nda seyir halindeki iki araç arasında tartışma çıktı. Öndeki araçtan inen iki şahıs, diğer aracın önünü keserek camın açılmasını istedi. Otomobilde eşi ve 9 aylık bebek bulunan aile, yaşananları cep telefonu kamerası ile kayda aldı; olay anları görüntülere yansıdı.

Olay anı ve görüntüler:

Görüntülerde, öndeki araçtan inen şahısların kadının kayıt yapmasına sinirlendiği ve çekimi durdurmalarını talep ettiği görülüyor. Talepler kabul edilmediğinde şüpheliler tekrar araçlarına binip trafiğin içinde diğer aracı taciz etmeye devam etti. Araçtakiler kayıtta "Bebek var, korkuyor" diyerek duruma tepki gösterdi; buna rağmen tehditler ve taciz sürüyor.

Ailenin yaşadığı korku ve güvenlik kaygısı:

Olay sırasında ailede belirgin bir korku ve tedirginlik yaşandığı, özellikle bebek ve eşin huzursuz olduğu kayıtlarda açıkça görülüyor. Şüphelilerin önce aracın önünü kesip sonra da trafiğin içinde tacize devam etmesi, trafikteki kişisel anlaşmazlıkların tehlikeye dönüşebildiğini gösteriyor. Olayın gece saatlerinde ve Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarında gerçekleşmesi bölgedeki sürücüleri uyarması açısından önem taşıyor.

Görüntüler, yaşananların tespit edilmesine ve olayın değerlendirilmesine kaynak oluşturuyor; kayıtta yer alan ifadeler ve görüntüler olayın seyrini belgeleyen önemli deliller niteliğinde.

İZMİR&#039;İN KONAK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ SÜRÜCÜLER ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMADA, 9 AYLIK BEBEĞİ VE...

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ SÜRÜCÜLER ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMADA, 9 AYLIK BEBEĞİ VE EŞİ BULUNAN ARACIN ÖNÜ KESİLEREK TEHDİT EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Görüntüler tekel bayisinde 14 yaşındaki çocuğun istismar iddiasını gündeme taşıd...
images

Bozuk tavuğa izin yok, Kırıkhan'da zabıta 15 kilogram ürünü el koydu
images

İstanbul merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı; evlerde 12 milyon 852...
images

Erzincan semalarına duman yükseldi: hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bahçelievler'de gençlerin coşkusu cumhuriyetin 103'üncü yılı fener alayı ve konserle kutlandı

Sultanhisar’da kalorifer ateşçiliğinde uygulamalı beceri eğitimi

Aydın’da fideler toprağa: çilekte yeni sezon tarlada başladı

Doğayı koruyan avcılar mezun oldu: 31 kursiyer sertifika aldı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek