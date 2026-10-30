İzmir'de 9 aylık bebekli ailenin önünü kesen sürücüler tehditleri sürdürdü

İzmir'de trafikte 9 aylık bebekli aileye tehdit

İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'nda seyir halindeki iki araç arasında tartışma çıktı. Öndeki araçtan inen iki şahıs, diğer aracın önünü keserek camın açılmasını istedi. Otomobilde eşi ve 9 aylık bebek bulunan aile, yaşananları cep telefonu kamerası ile kayda aldı; olay anları görüntülere yansıdı.

Olay anı ve görüntüler:

Görüntülerde, öndeki araçtan inen şahısların kadının kayıt yapmasına sinirlendiği ve çekimi durdurmalarını talep ettiği görülüyor. Talepler kabul edilmediğinde şüpheliler tekrar araçlarına binip trafiğin içinde diğer aracı taciz etmeye devam etti. Araçtakiler kayıtta "Bebek var, korkuyor" diyerek duruma tepki gösterdi; buna rağmen tehditler ve taciz sürüyor.

Ailenin yaşadığı korku ve güvenlik kaygısı:

Olay sırasında ailede belirgin bir korku ve tedirginlik yaşandığı, özellikle bebek ve eşin huzursuz olduğu kayıtlarda açıkça görülüyor. Şüphelilerin önce aracın önünü kesip sonra da trafiğin içinde tacize devam etmesi, trafikteki kişisel anlaşmazlıkların tehlikeye dönüşebildiğini gösteriyor. Olayın gece saatlerinde ve Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarında gerçekleşmesi bölgedeki sürücüleri uyarması açısından önem taşıyor.

Görüntüler, yaşananların tespit edilmesine ve olayın değerlendirilmesine kaynak oluşturuyor; kayıtta yer alan ifadeler ve görüntüler olayın seyrini belgeleyen önemli deliller niteliğinde.

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ SÜRÜCÜLER ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMADA, 9 AYLIK BEBEĞİ VE EŞİ BULUNAN ARACIN ÖNÜ KESİLEREK TEHDİT EDİLDİ.