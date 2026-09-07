Depolardan çıkan milyonlar: kapsüller ve 1 ton 250 kilo sentetik madde ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri deşifre etmeye yönelik çalışma başlattı.

arama ve ele geçenler:

Çalışma kapsamında, Ö.T.K. isimli şüphelinin kullanımında olduğu değerlendirilen bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 120 koli içerisinde yaklaşık 6 milyon boş kapsül ile 50 koli içerisinde yaklaşık 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

soruşturmanın seyri:

Operasyonun ardından bulguların incelenmesine yönelik kriminal işlemler başlatıldı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın sürdüğü ve elde edilen materyallerin analizlerinin devam ettiği bildirildi. Ele geçirilen miktarlar, dağıtıma hazırlanma aşamasında olduğu ihtimalini güçlendiriyor ve soruşturmanın bu çerçevede genişlediği öğrenildi.

MERSİN’DE POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİLERİN DEŞİFRE EDİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, YAKLAŞIK 6 MİLYON BOŞ KAPSÜL İLE 1 TON 250 KİLOGRAM TOZ HALİNDE SENTETİK UYUŞTURUCU HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.