Dolar 48,4276 0,00%
Euro 56,3480 +0,17%
Bist 14.138,48 +0,90%
Altın Gram 6.969,99 -1,39%
EUR/USD 1,1632 +0,09%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Depolardan çıkan milyonlar: kapsüller ve 1 ton 250 kilo sentetik madde ele geçirildi

Mersin'de operasyonda bir depoda 120 koliyle yaklaşık 6 milyon boş kapsül ve 50 koliyle 1 ton 250 kilogram toz sentetik madde ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Depolardan çıkan milyonlar: kapsüller ve 1 ton 250 kilo sentetik madde ele geçirildi

Depolardan çıkan milyonlar: kapsüller ve 1 ton 250 kilo sentetik madde ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri deşifre etmeye yönelik çalışma başlattı.

arama ve ele geçenler:

Çalışma kapsamında, Ö.T.K. isimli şüphelinin kullanımında olduğu değerlendirilen bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 120 koli içerisinde yaklaşık 6 milyon boş kapsül ile 50 koli içerisinde yaklaşık 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

soruşturmanın seyri:

Operasyonun ardından bulguların incelenmesine yönelik kriminal işlemler başlatıldı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın sürdüğü ve elde edilen materyallerin analizlerinin devam ettiği bildirildi. Ele geçirilen miktarlar, dağıtıma hazırlanma aşamasında olduğu ihtimalini güçlendiriyor ve soruşturmanın bu çerçevede genişlediği öğrenildi.

MERSİN’DE POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİLERİN DEŞİFRE EDİLMESİNE...

MERSİN’DE POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİLERİN DEŞİFRE EDİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, YAKLAŞIK 6 MİLYON BOŞ KAPSÜL İLE 1 TON 250 KİLOGRAM TOZ HALİNDE SENTETİK UYUŞTURUCU HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı
images

Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi
images

Tepebaşı'nda yalnız yaşayan 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
images

Mudanya sahilinde denetim arbede ile sonuçlandı: zabıta memuru yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

Yaprak sarma geleneği Ulupark'ta rekabete dönüştü

Gençlerin fırçası hedefe ulaştı: 25 öğrenci 25 başarı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti