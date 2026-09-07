Mladiç için Belgrad'da askeri tören: bölünmüş tepkiler ve uluslararası kınama

Mladiç için Belgrad'da askeri tören gerçekleştirildi

Srebrenitsa Soykırımı'ndan hüküm giyen Bosnalı Sırp askeri lider Ratko Mladiç, Lahey'de aldığı ömür boyu hapis cezasının ardından 84 yaşında yaşamını yitirdi ve Avrupa Birliği ile Bosna Hersek'in uyarılarına rağmen Belgrad'da düzenlenen askeri törenle defnedildi. Tören, Topcider Mezarlığı'nda yapıldı ve Sırbistan ordusunun tören birliği tarafından savaş suçlusu onuruna ateş edildi.

tören ayrıntıları ve katılımcılar:

Cenaze ayini Aziz Luka Kilisesi'nde, Sırp Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Porfirije tarafından yönetildi. Tabutun başında askerlerin nöbet tuttuğu, tabutun üzerine Mladiç'in şapkası ve kılıcının konulduğu, madalyalarının ise tabutun önünde sergilendiği görüldü. Kilise önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan binlerce kişi, dışarı kurulan büyük ekranlardan töreni takip etti. Törene Mladiç'in ailesi, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesinden yöneticiler ve eski silah arkadaşları ile birlikte Zeljka Cvijanovic, Sinisa Karan, Nenad Vujic, Bratislav Gasic, Nikola Selakovic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko, Danilo Vucic ve Yunanistan eski Savunma Bakanı Panos Kammenos gibi isimler katıldı.

Resmi açıklamalar kısmında, cenazenin Bosna Hersek'te işlenen savaş suçlarına karıştığı gerekçesiyle 1994'te babasının silahıyla intihar ettiği iddia edilen kızı Ana Mladiç'in yanına gömüldüğü belirtiliyor; bu yerleştirmenin resmi olarak kabul edilmediği de haber metninde vurgulanan bir ayrıntı oldu.

uluslararası ve bölgesel tepkiler:

Cenaze töreni bölgesel ve uluslararası alanda güçlü tepkilere yol açtı. Srebrenitsa Anneleri Derneği, törende toplananları 'Avrupa'da son 70 yılın en büyük faşist buluşması' olarak nitelendirdi ve Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos'u tepki göstermeye çağırdı. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić-Radman, Mladiç'in yüceltilmesini 'AB değerleriyle asla uyuşmayan' bir tutum olarak değerlendirdi.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise AB ve aday ülkelerde soykırımın inkarı ve savaş suçlularının yüceltilmesine yer olmadığı vurgulandı; sözcü Christian Wigand bu yaklaşımın AB üyeliğini hedefleyen bir ülke için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'te yayıncılar, soykırımın inkarı ve savaş suçlularının yüceltilmesinin yasak olduğu gerekçesiyle Mladiç'in cenaze törenini canlı yayınlayan bazı kanalların sinyallerini kesti ve Sırp Cumhuriyeti'nden yayın yapan bazı kanallara karartma uygulandı.

Aynı günlerde, Amerikalı Kongre üyeleri Greg Murphy ve Marc Veasey Srebrenitsa anıtını ziyaret ederek 1995'teki soykırımın kurbanlarını onurlandırdı; ABD Büyükelçiliği ziyareti, Amerikan temsilcilerin gerçeklere ve hesap verebilirliğe bağlılığını ortaya koyma amacıyla yapıldığını açıkladı.

Bu gelişmeler, Mladiç'in defin işlemi ve cenaze töreninin Sırbistan içinde ve bölgedeki siyasi hassasiyetleri yeniden görünür kıldığını gösteriyor. Törenin hem yerel destekçileri hem de kurban yakınları ve uluslararası aktörler nezdinde güçlü tepkiler doğurduğu kaydedildi.

Srebrenitsa Soykırımı’ndan hüküm giyen Bosnalı Sırp askeri lider Ratko Mladiç, Avrupa Birliği’nin (AB) uyarılarına rağmen Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da binlerce kişinin katıldığı askeri törenle defnedildi.