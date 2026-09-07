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Sürü insansız hava araçları yeteneklerini Gaziantep'te sergiliyor

TEKNOFEST 2026 Sürü İHA Yarışması finali Gaziantep Yeşilkent Stadı'nda başladı; 165 başvurudan 19 takım finale kaldı, üniversite takımları kıyasıya rekabet ediyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:42

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Taylan Polat

Sürü insansız hava araçları yeteneklerini Gaziantep'te sergiliyor

Final organizasyonu ve katılım bilgileri:

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen ileri teknoloji ve savunma sanayi odaklı Sürü İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın finali Gaziantep Yeşilkent Stadı'nda başladı. Yarışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve HAVELSAN iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Başvuruda bulunan 165 takımdan 19 takım final aşamasına kaldı ve organizasyonda toplam 171 kişi yer alıyor.

Yarışmanın formatı ve başarı kriterleri:

Takımlar, her biri en az 3, en fazla 10 insansız hava aracından oluşan sürüleri kendi geliştirdikleri yazılım ve donanımla kontrol ediyor. Yarışmada amaç, İHA'ların sürü zekası ve koordineli hareket kabiliyetini kullanarak verilen görevleri başarıyla tamamlamak. Başarıyla dereceye giren takımlar, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da yer alma hakkı kazanacak.

Koordinasyon, eğitim ve takımların hedefleri:

T3 Vakfı Yarışma Koordinatörü Salih Saltuk yarışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu sene Sürü İHA yarışmamıza 165 takım başvurdu. Yaklaşık 806 üye bu popülasyon içerisinde yer aldı. Bu 165 takımdan 19 takım final aşamasına geçmeye hak kazandı. Şu anda 171 kişiyle yarışmamızı Gaziantep’te gerçekleştiriyoruz. 12 farklı ilden katılımımız var. Düzenlenen yarışmaya üniversitelerimizin yoğun ilgisi var. Bu şekilde gideceğini de umuyoruz. Bu yarışmaya HAVELSAN’la birlikte T3 Vakfı olarak biz düzenliyoruz. HAVELSAN ekibimizle birlikte saha düzenlemesi ve yarışmanın koordinasyonu konusunda iyi bir dirsek temasındayız. Bütün herkese teşekkür ediyoruz. Dereceye giren arkadaşlar TEKNOFEST’te Şanlıurfa’ya davet edilecek. Orada yarışacaklar. Biz de heyecanlı sonucu bekliyoruz"

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Gökbörü takım kaptanı Muhammed Metin Altuncu ise ekiplerinin hedefini şöyle anlattı: "Biz bugün burada TEKNOFEST Sürü İHA yarışması için geldik. Amacımız burada tek bir dron halinde değil, sürü halinde uçan sistemler geliştirmek ve bunları prototiplemek. Bu prototiplemedeki amaç aslında gerçek uçaklarda, yani operasyonel anlamda daha fonksiyonel olabilecek hava araçlarında, insansı hava araçlarında sürü algoritmalarını diploy edebilmek aslında. Buradaki amacımız da ufak İHA’larla, hava araçlarıyla bunları deneyip daha sonra geliştirdiğimiz algoritmaları gerçek araçlara uygulayabilmek. TEKNOFEST sağ olsun bize bu imkanı sağlıyor. Bunları kullanabilme imkanını, bunlar için çalışabilme imkanını sağlıyor. Aynı zamanda İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi de, bize uçurabileceğimiz mekanları ve biraz da malzeme desteği sağladı. Onlar sayesinde bugün burada yarışmada iddialı bir şekilde bulunuyoruz. Birinci olursak hedefimiz seneye bir daha birinci olmak"

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi AHİ-İHA takım kaptanı Muhammed Enes Avcı da beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Takımımız AHİ-İHA, 2024 ve 2025 yıllarında Suriye’de Türkiye dördüncülüğü elde etti. Bu yıl arkadaşlarımızla beraber takımımıza girdik yeni üyeleriz. İnşallah bu yıl da güzel bir derece bekliyoruz. İnşallah alacağız. Birkaç saatte de uçacağız inşallah"

Finalde yarışan ekipler, geliştirdikleri sürü algoritmaları ve saha performanslarıyla jüri değerlendirmesine tabi tutulacak; dereceye girenler TEKNOFEST ana sahnesinde Şanlıurfa’da yeni bir rekabet şansına sahip olacak.

YARIŞMAYA KATILAN TAKIMLAR

YARIŞMAYA KATILAN TAKIMLAR

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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