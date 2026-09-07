Tepebaşı'nda yalnız yaşayan 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde, 58 yaşındaki N.Ş. isimli kadın evinde ölü bulundu.

Olay, yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim üzerine ortaya çıktı. İhbar sonrası adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk tespitler:

Ekiplerin eve girmesiyle birlikte N.Ş. hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan ön kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen belediye tabibi ölümü şüpheli olarak değerlendirdi.

Soruşturmanın seyri:

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının evde yaptığı incelemelerin ardından N.Ş.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, adli ve idari işlemler tamamlanana kadar detayların paylaşılmayacağını belirtti. Yapılacak otopsi raporu ölüm nedeninin resmi olarak açıklanmasına esas teşkil edecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 58 YAŞINDAKİ KADIN YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.