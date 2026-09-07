Dolar 48,4285 0,00%
Euro 56,3505 +0,18%
Bist 14.145,50 +0,95%
Altın Gram 6.970,12 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Tepebaşı'nda yalnız yaşayan 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Tepebaşı'ndeki Güllük Mahallesi'nde yakınları tarafından haber verilmeyen 58 yaşındaki N.Ş.'nin evinde ölü bulunması üzerine ekipler inceleme başlattı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tepebaşı'nda yalnız yaşayan 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Tepebaşı'nda yalnız yaşayan 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde, 58 yaşındaki N.Ş. isimli kadın evinde ölü bulundu.

Olay, yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim üzerine ortaya çıktı. İhbar sonrası adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk tespitler:

Ekiplerin eve girmesiyle birlikte N.Ş. hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan ön kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen belediye tabibi ölümü şüpheli olarak değerlendirdi.

Soruşturmanın seyri:

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının evde yaptığı incelemelerin ardından N.Ş.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, adli ve idari işlemler tamamlanana kadar detayların paylaşılmayacağını belirtti. Yapılacak otopsi raporu ölüm nedeninin resmi olarak açıklanmasına esas teşkil edecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 58 YAŞINDAKİ KADIN YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ...

ESKİŞEHİR'DE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 58 YAŞINDAKİ KADIN YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aksu Karaöz'de alevlere karşı havadan ve karadan seferberlik
images

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı
images

Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi
images

Depolardan çıkan milyonlar: kapsüller ve 1 ton 250 kilo sentetik madde ele geçir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tarih okumalarına yönelik eleştiri ve bölgesel mesaj

Bağ bozumu şenlikleri kapsamında Manisa'nın bağcıları ve yetkilileri çözüm arayışında

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti