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Adıyaman çevre yolunda motosiklet çarpışması: 7 yaşındaki çocuk dahil 3 yaralı

Adıyaman Malazgirt Mahallesi 3. Çevre Yolu'nda iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler Ömer T. ve Mahmut Enes Ü. ile 7 yaşındaki Zeynep T. yaralandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman çevre yolunda motosiklet çarpışması: 7 yaşındaki çocuk dahil 3 yaralı

Adıyaman çevre yolunda motosiklet çarpışması

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3. Çevre Yolu'nda iki motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, Ömer T. (46) idaresindeki 02 AAT 471 plakalı motosiklet ile Mahmut Enes Ü. (18) yönetimindeki 02 AFM 370 plakalı motosiklet çarpıştı. Olay sırasında her iki sürücü ile 7 yaşındaki Zeynep T. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından üç kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNCE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA...

YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNCE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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