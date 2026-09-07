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Mudanya sahilinde denetim arbede ile sonuçlandı: zabıta memuru yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil denetiminde çıkan arbedede bir zabıta memuru darp edilerek Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudanya sahilinde denetim arbede ile sonuçlandı: zabıta memuru yaralandı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi sahilinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik denetimi sırasında arbede çıktı. Ekiplerin işlem yapmak istediği sırada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Arbede esnasında daire başkanlığı personeli S.T. isimli zabıta memurunun saldırıya uğradığı ve darp sonucu yaralandığı bildirildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi, S.T. daha sonra ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Sağlığı izlem altında tutuluyor ve olay nedeniyle S.T.'nin karşı taraftan şikayetçi olacağı öğrenildi.

uygulanan tedbirler ve soruşturma:

Denetim kapsamında seyyar satıcıya idari işlem uygulanarak idari para cezası verildi. Olayda kullanılan ve satıcıya ait olduğu belirtilen plakasız araç, güvenlik gerekçesiyle çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer, olaya ilişkin idari ve adli incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle taraflar arasındaki ilişkinin ve şiddetin boyutu değerlendirilecek. Olay, sahil kesiminde yürütülen denetimlerin güvenlik ve uygulama usulleri hakkında yeni soru işaretleri de gündeme getirdi; yetkililer incelemenin ardından prosedürlerde gerekmesi halinde düzenleme yapılabileceğini belirtti.

BURSA’DA SEYYAR SATICILARA YÖNELİK ZABITA DENETİMİ SIRASINDA ÇIKAN ARBEDEDE BİR ZABITA MEMURU...

BURSA’DA SEYYAR SATICILARA YÖNELİK ZABITA DENETİMİ SIRASINDA ÇIKAN ARBEDEDE BİR ZABITA MEMURU YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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