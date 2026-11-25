Tedavileri tamamlanan kaplumbağalar denize geri döndü:

Mersin'de sahillerde hasta ve yaralı durumda bulunan toplam 5 deniz kaplumbağası, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından tekrar denizle buluşturuldu. Bunların 4'ü iribaş (caretta caretta), 1'i yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) olarak sınıflandırıldı. Kaplumbağalardan üçü 16 ile 20 yaş arasında, biri 1 yaşında ve biri ise 3 aylık olarak belirlendi.

Tedavi, markalama ve salım süreci:

Bireyler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Mersin Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından sahillerde bulunup merkeze getirilerek tıbbi müdahale ve bakım altına alındı. Sağlıkları düzelen kaplumbağalara kimlik ve tedavi bilgilerini içeren markalama yapıldı. İyileşen canlılar, Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Tabiat Parkı sahilinde düzenlenen törenle denize bırakıldı; salım törenine Vali Atilla Toros ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Tehditler, farkındalık ve istatistikler:

Vali Atilla Toros, Mersin'in önemli bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu vurgulayarak koruma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Toros, merkez tarafından bugüne kadar yaralı veya hasta olarak koruma altına alınan deniz kaplumbağalarından 73'ünün tedavi edilerek tekrar denize salındığını aktardı. Hâlen merkezde tedavisi süren 3 kaplumbağa bulunduğu bilgisi verildi.

Toros, deniz kaplumbağalarının karşılaştığı başlıca tehditler olarak ağlara takılma, olta yutma ve biyolojik hastalıkları işaret etti. Ayrıca geçmişte kafa travması nedeniyle getirilen hayvan sayısının, 2011 sonrası yürütülen farkındalık ve eğitim çalışmalarıyla azaldığını; son dönemde hastalığa bağlı vaka artışının gözlendiğini söyledi. Türkiye'nin taraf olduğu iki uluslararası sözleşme kapsamında bu tür türlerin korunmasının izlendiği de belirtildi.

Salım etkinliğine Vali Atilla Toros'un yanı sıra Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, DKMP Adana 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, DKMP ekipleri, diğer protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrencilerin de katılımıyla yürütülen çalışmanın, deniz kaplumbağaları ve kıyı ekosistemlerine yönelik farkındalığa katkı sağlaması hedefleniyor.

Merkezin çalışmaları ve toplumsal bilinçlenme sayesinde Mersin kıyılarındaki yuvalama aktivitelerinin korunması ve yaralı bireylerin hızlı şekilde rehabilite edilerek doğal ortamlarına geri kazandırılması amaçlanıyor.

KAPLUMBAĞALARIN SALIM PROGRAMINDA VALİ TOROS'UN YANI SIRA ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KARA, DKMP ADANA 7. BÖLGE MÜDÜRÜ ABDULLAH ALİOĞLU, DİĞER PROTOKOL ÜYELERİ, DKMP EKİPLERİ İLE ÖĞRENCİLER YER ALDI.