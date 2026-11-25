Gümüşhane'de gece yağmur kara dönüştü

Akşam saatlerinde kent merkezinde yağmur şeklinde başlayan yağış, gece ilerledikçe hava sıcaklığının düşmesiyle kara döndü. Yağışın gece saatlerinde etkisini artırmasıyla özellikle yüksek kesimlerde yağmurun yerini kar aldı.

yüksek mahallelerde beyaz örtü oluştu:

Gece boyunca süren kar yağışı, kent merkezinin dağlık bölgeleri ve yüksek mahallelerinde beyaz örtü oluşturdu. Sokaklar ve ağaçlar karla kaplanırken Gümüşhane'de belirgin kış manzaraları ortaya çıktı.

gece boyunca etkisini sürdüren yağış:

Yağmurdan kara dönüşen yağış gece boyunca etkisini sürdürdü ve yüksek kesimlerde kalıcı bir örtü bıraktı. Bu değişim, kent merkezinde ve çevresinde kış görünümünü güçlendirdi.

GÜMÜŞHANE KENT MERKEZİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE YAĞMUR ŞEKLİNDE BAŞLAYAN YAĞIŞ, GECE SAATLERİNDE YERİNİ KARA BIRAKTI. YAĞIŞIN GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRMASIYLA BİRLİKTE KENT MERKEZİNİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.