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Aydın'da iş birliği vurgusu: başkan Çerçioğlu Polis Meslek Yüksekokulu müdürünü kabul etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Demir'i kabul ederek yürütülen çalışmalar için teşekkür ve iş birliği mesajı verdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydın'da iş birliği vurgusu: başkan Çerçioğlu Polis Meslek Yüksekokulu müdürünü kabul etti

ziyaretin gündemi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Demir arasında gerçekleşen görüşme nezaket çerçevesinde yapıldı. Demir, Aydın'da yürütülen çalışmalar ve elde edilen başarılardan dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti.

karşılıklı takdir ve değerlendirmeler:

Görüşmede taraflar, yürütülen projelerin kent güvenliği ve eğitim alanındaki etkilerini ele alarak karşılıklı takdirlerini iletti. Çerçioğlu, Demir'in nazik ziyareti için teşekkür ederken, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

iş birliği ve iletişim vurgusu:

Toplantıda özel bir proje detayı paylaşılmasa da, iki kurum arasında sürdürülebilir iş birliği ve bilgi paylaşımının önemi öne çıktı. Ziyaret, yerel yönetim ile polis meslek yüksekokulu arasındaki ilişkilere olumlu bir katkı sunduğu izlenimi bıraktı.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, POLİS MYO MÜDÜRÜ DEMİR’İ AĞIRLADI

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, POLİS MYO MÜDÜRÜ DEMİR’İ AĞIRLADI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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