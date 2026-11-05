Dörtyol'da sağanak dereleri taşırdı: Karakese ve Özerli'de kurtarma çalışmaları yoğunlaştı

Olayın seyri:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, meteorolojinin turuncu kod uyarısına rağmen akşam saatlerinde şiddetini artırdı. İlçede akşam üzeri görülen hortumun ardından devam eden sağanak; Karakes Mahallesi'nden geçen Karakese Deresi ile Özerli Mahallesi'nden geçen Özerli Deresi'nin taşmasına neden oldu.

Derelerin taşması sonucu bazı cadde ve sokaklar, evlerin zemin katları ile park halindeki araçlar su altında kaldı. Suyun akışıyla birlikte bazı araçların sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kurtarma ve müdahale çalışmaları:

Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları, bölgeye intikal eden ekipler kurtardı. Kurtarma çalışmalarında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; müdahaleler, öncelikle insan güvenliğini sağlama ve mahsur kalanların tahliyesi üzerine yoğunlaştı.

Görevliler, taşkın riski olan bölgelerde ulaşımın kontrollü tutulduğunu ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. Bölge sakinlerinin bazıları görüntülerde yaşanan panik anlarını paylaşırken, ekiplerin hızlı müdahalesi öne çıktı.

Görüntüler ve bölgedeki etkiler:

Kayıtlarda, sel suyunun araçları yer yer sürüklediği, sokakların dere yatağı görünümüne dönüştüğü anlar yer aldı. Evlerdeki su baskınları nedeniyle kısa süreli mahsuriyetler yaşanırken, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları ile vatandaşlar güvenli bölgelere alındı.

Yetkililer, yağan kuvvetli yağışın ardından derelerin yakınında bulunanların temkinli olmasını ve olası yeni dalgalara karşı yetkililerin yönlendirmelerini takip etmelerini istedi.

Sağanağın ardından dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi: Mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı