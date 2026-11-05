Dörtyol'da güvenlik önlemi: kaymakam Mehmet Keklik sahada yürütülen çalışmaları denetledi

Dörtyol'da saha denetimi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından Kaymakam Mehmet Keklik, sahada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.
Ekiplerin durumu:
Keklik, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yaptığını gördü ve saha çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vatandaşlara uyarı:
Kaymakam Keklik, vatandaşları riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı ve yetkililerin yönlendirmelerine uyulmasının önemine dikkat çekti.
KAYMAKAM MEHMET KEKLİK, YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU.
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