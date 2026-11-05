Dörtyol'da güvenlik önlemi: kaymakam Mehmet Keklik sahada yürütülen çalışmaları denetledi

Dörtyol'da yoğun yağış sonrası kaymakam Mehmet Keklik saha çalışmalarını denetleyip ekiplerin teyakkuzda olduğunu teyit etti ve vatandaşları uyardı.