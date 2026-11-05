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Dörtyol'da güvenlik önlemi: kaymakam Mehmet Keklik sahada yürütülen çalışmaları denetledi

Dörtyol'da yoğun yağış sonrası kaymakam Mehmet Keklik saha çalışmalarını denetleyip ekiplerin teyakkuzda olduğunu teyit etti ve vatandaşları uyardı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Dörtyol'da güvenlik önlemi: kaymakam Mehmet Keklik sahada yürütülen çalışmaları denetledi

Dörtyol'da saha denetimi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından Kaymakam Mehmet Keklik, sahada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Ekiplerin durumu:

Keklik, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yaptığını gördü ve saha çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara uyarı:

Kaymakam Keklik, vatandaşları riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı ve yetkililerin yönlendirmelerine uyulmasının önemine dikkat çekti.

KAYMAKAM MEHMET KEKLİK, YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU.

KAYMAKAM MEHMET KEKLİK, YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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