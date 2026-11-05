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Erzurum için hekim ve altyapı talepleri bakanlığa iletildi

Vali Aydın Baruş, Selami Altınok ve Mehmet Sekmen, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na Erzurum'un sağlık altyapısı ve ilçelerdeki hekim ihtiyacını iletti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum için hekim ve altyapı talepleri bakanlığa iletildi

Erzurum heyetinin bakanlı ziyareti

Vali Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda görüşmenin şehrin sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine odaklandığı belirtildi.

Görüşmede iletilen öncelikler:

Heyet, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve özellikle ilçelerdeki hekim ihtiyacının karşılanması gibi öncelikleri Bakan'a iletti. Ayrıca sağlık alanındaki mevcut eksikliklerin giderilmesine yönelik talepler de detaylı şekilde aktarıldı.

Takip ve beklentiler:

Valiliğin açıklamasına göre, hemşehrilerin sağlık hizmetlerine daha kolay ve etkin erişimini sağlamak amacıyla şehrin öncelikleri ve vatandaşların beklentileri kapsamlı biçimde istişare edildi. Erzurum'un sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmet kalitesinin artırılması için çalışmaların takipçisi olunacağı ifade edildi.

VALİ AYDIN BARUŞ, AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ SELAMİ ALTINOK İLE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE...

VALİ AYDIN BARUŞ, AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ SELAMİ ALTINOK İLE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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