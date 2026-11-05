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Osman Kavuncu'da yol ortasında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kayseri Melikgazi'de Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda işçileri taşıyan midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Orhan İğdem (59) hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:02

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Osman Kavuncu'da yol ortasında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza ve müdahale:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, işçileri taşıyan midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 38 R 0233 plakalı midibüs ile Orhan İğdem (59) idaresindeki 31 ANF 970 plakalı motosiklet çarpıştı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, motosiklet sürücüsü Orhan İğdem'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İğdem'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

soruşturma ve trafik düzeni:

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili delil tespiti ve görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, kaza yerindeki araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin kesin bilginin adli ve teknik incelemelerin ardından netleşeceğini bildirdi. Bölgedeki trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İŞÇİ TAŞIYAN MİDİBÜS İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İŞÇİ TAŞIYAN MİDİBÜS İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ. İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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