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Marmaris'te hemşehrilik sofrası: kültür ve dayanışma bir arada

Marmaris Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ilk 'Birlik Sofrası' etkinliğinde kaymakam, belediye başkan vekili ve sanatçılarla hemşehriler bir araya geldi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Marmaris'te hemşehrilik sofrası: kültür ve dayanışma bir arada

MAKDER'in ilk 'Birlik Sofrası' Marmarislileri buluşturdu

Marmaris Kültür ve Yardımlaşma Derneği (MAKDER) tarafından düzenlenen kuruluş kutlaması ve kaynaşma amaçlı Birlik Sofrası programı, ilçede yaşayan hemşehrileri bir araya getirdi. Etkinlik, derneğin amaçlarını paylaşma ve dayanışma ağını güçlendirme hedefiyle gerçekleştirildi.

Dernek hedefleri ve açılış konuşması:

Programın açılış konuşmasını yapan MAKDER Başkanı Gürsel Bedir, derneğin kuruluş amacının hemşehrilik bağlarını kuvvetlendirmek, Marmaris’in kültürel değerlerini yaşatmak ve ilçeye emek verenleri aynı çatı altında toplamak olduğunu vurguladı. Bedir, katılımcılara Marmaris’e sahip çıkma ve ortak hareket etmenin önemini anlattı.

Gecede ayrıca ilçe protokolünden isimler yer aldı; Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkan Vekili Hüseyin Süer, ilçe jandarma komutanı ve ilçe emniyet müdürü programda hazır bulundu. Konuşmalarda birlik, beraberlik ve dayanışmanın altyapı ve sosyal hayattaki yeri ön plana çıkarıldı.

Müzik, marş ve ortak coşku:

Etkinlikte sahne alan Muğlalı sanatçı Tolga Çandar ile Marmarisli yerel sanatçılar, gecenin atmosferini renklendirdi. Katılımcıların en duygusal anlarından biri, Marmaris Marşının hep birlikte yüksek sesle söylenmesi oldu; marşa eşlik edenler orkestrayla dans ederek geceyi kutladı.

Program boyunca müzik ve dansın yanı sıra hem eğlence hem de dayanışma duygusu ön plandaydı. Katılımcılar, etkinliği hem sosyal bağları pekiştirmek hem de Marmaris kültürünü yaşatmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.

Gürsel Bedir ve protokol konuşmalarında, derneğin uzun vadeli hedefleri olarak kültürel etkinliklerin sürekliliği, hemşehrilik yardımlaşma ağlarının güçlendirilmesi ve yerel değerlerin korunması sıralandı. Hüseyin Süer, Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün selamlarını iletti ve belediyenin ilçeyi geliştirme çalışmalarına vurgu yaptı.

Gecenin sonunda katılımcılar, ortak bir gönül bağı ve paylaşılan anlarla programı sona erdirdi; etkinlik, Marmaris içindeki birlik ve beraberlik görüntüleriyle hatırlanacak anlar bıraktı.

MARMARİSLİLER BİRLİK SOFRASINDA BULUŞTU

MARMARİSLİLER BİRLİK SOFRASINDA BULUŞTU

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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