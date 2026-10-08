Aydın’da iş birliği vurgusu: başkan Çerçioğlu'na emniyet müdüründen ziyaret

ziyaret detayları:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman arasında nezaket ziyaretinde bir araya gelindi. Karaduman, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Çerçioğlu da Karaduman'a nazik ziyareti için teşekkür etti.

görüşmenin tonu:

Ziyarette tebrik ve iyi dilekler öne çıktı; görüşme, resmi bir temas olmanın ötesinde karşılıklı takdir ifadesi olarak değerlendirildi.

iş birliği ve iletişim:

Bu tür ziyaretler, yerel yönetim ile emniyet teşkilatı arasındaki diyalog ve koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Taraflar, Aydın için yürütülen hizmetlerin devamına yönelik iyi niyetlerini paylaşarak görüşmeyi sonlandırdı.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, EMNİYET MÜDÜRÜ KARADUMAN’I AĞIRLADI