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Niğde'de kamu oyunlarında voleybolda Niğde Valiliği A (Milli Eğitim) şampiyon oldu

Niğde'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kadınlar voleybolunda Niğde Valiliği A (Milli Eğitim) şampiyon oldu; D ve B takımları ikinci ve üçüncü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Niğde'de kamu oyunlarında voleybolda Niğde Valiliği A (Milli Eğitim) şampiyon oldu

Niğde'de kadınlar voleybol turnuvası sona erdi

Niğde'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Kadınlar Voleybol Müsabakaları tamamlandı. Kamu kurumları arasında gerçekleştirilen turnuvada ekipler, birlik ve rekabet içinde mücadele etti. Organizasyon, Niğde'de kamu çalışanları arasında sportif dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı ve çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Dereceler ve öne çıkan ekipler:

Turnuva sonucunda birinciliği Niğde Valiliği A (Milli Eğitim) takımı kazandı. İkinci sırada Niğde Valiliği D (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü), üçüncü sırada ise Niğde Valiliği B (Evenstars) takımı yer aldı. Finaller boyunca takımların birbirine yakın skorlarla mücadele etmesi, organizasyonun rekabetçi yapısını gösterdi.

Organizasyonun amacı ve vurgulanan mesaj:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Kamu çalışanlarının spor yapmasını teşvik etmek ve kurumlar arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, sportif rekabetin yanı sıra dayanışma ortamı oluşturdu. Turnuvada dereceye giren takımları tebrik ediyor, müsabakalara katılan sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu sözler, turnuvanın sadece madalya için değil, kurum içi ilişkilerin güçlenmesi ve çalışanların sosyal faaliyetlere katılımının artırılması amacıyla düzenlendiğini ortaya koydu.

Turnuva süresince sergilenen fair-play ruhu ve takım dayanışması, katılımcılar tarafından olumlu değerlendirildi. Organizasyon yetkilileri ve sporcular, benzer etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirtti; bu tür etkinliklerin çalışanlar arasında iletişimi ve motivasyonu artırdığına dikkat çekildi.

NİĞDE’DE KADINLAR VOLEYBOL TURNUVASININ ŞAMPİYON BELLİ OLDU

NİĞDE’DE KADINLAR VOLEYBOL TURNUVASININ ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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