Kayserili güreşçinin Las Vegas başarısı: Azat Sarıyar dünya ikincisi

Kayserili Azat Sarıyar'dan dünya ikinciliği

Kayseri'nin yetiştirdiği millî güreşçi Azat Sarıyar, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda önemli bir başarıya imza attı. Turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayan Sarıyar, hem Türkiye'ye hem de memleketi Kayseri'ye gurur yaşattı.

turnuva serüveni:

Sarıyar, şampiyonaya etkili bir başlangıç yaptı. İlk turda Kazakistanlı Tolegen Amirkhanov'u 5-0, ikinci turda Azerbaycanlı Mohammed Shukurzade'yi 5-1 yenerek üst turlara çıktı. Çeyrek finalde Gürcü rakibi Anri Khozrevanidze'yi 5-2 mağlup eden millî sporcu, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Yarı finalde Asya şampiyonu Japon güreşçi Takaku Suzuki ile karşılaşan Sarıyar, zorlu mücadeleyi 10-6 kazanarak adını finale yazdırdı ve madalya garantiledi.

final maçı ve sonuç:

Finalde U20 dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Rus güreşçi Erzu Zakriev ile karşılaşan Azat Sarıyar, bu maçta rakibine yenilerek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı. Sarıyar'ın elde ettiği derece, genç sporcu kariyeri açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Bu sonuç, Kayseri ve Türk güreşi açısından olumlu bir görüntü sunarken, Sarıyar'ın uluslararası arenadaki rekabet gücünü de göstermiş oldu.

ABD’NİN LAS VEGAS KENTİNDE DÜZENLENEN U23 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN KAYSERİLİ MİLLÎ GÜREŞÇİ AZAT SARIYAR, GREKOROMEN STİL 67 KİLODA GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK DÜNYA İKİNCİSİ OLDU. BAŞARILI SPORCU, ELDE ETTİĞİ DERECEYLE TÜRKİYE’YE VE KAYSERİ’YE BÜYÜK GURUR YAŞATTI.