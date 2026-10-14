Kayseri'de güreşçilerin gelişim planları masaya yatırıldı

Toplantı değerlendirmesi:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren güreşçilerle Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda sporcuların genel durumları, antrenman süreçleri ve müsabaka hazırlıkları ayrıntılı biçimde ele alındı.

Antrenman ve müsabaka hazırlıkları:

Katılımcılar, mevcut antrenman programlarının etkinliği, müsabaka taktikleri ve hazırlık maçlarının planlanması gibi teknik konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Kabakcı, başarıya ulaşmada düzenli ve disiplinli antrenman, teknik ve taktik gelişim, fiziksel hazırlık ve müsabaka tecrübesinin kritik olduğunu vurguladı.

Sporcu sağlığı ve hedefler:

Toplantıda eğitim, dengeli beslenme ve dinlenme alışkanlıklarının spor yaşamındaki rolü de gündeme geldi; sporcuların talepleri ve önerileri dinlendi, gelişimi destekleyecek uygulamalar üzerine fikirler paylaşıldı. SEM ve TOHM bünyesindeki çalışmaların amacı; ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde edecek sporcular yetiştirmek olarak tekrarlandı.

Kabakcı, Kayseri'yi ve Türkiye'yi başarıyla temsil edecek güreşçilerin yetişmesine önem verdiklerini belirtip sporculara katılacakları müsabakalarda başarılar diledi. Toplantı, sporcuların beklentilerinin kayda alınması ve gelecek döneme yönelik hedeflerin netleştirilmesiyle sona erdi.

KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI, SPORCU EĞİTİM MERKEZİ (SEM) VE TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİ (TOHM) BÜNYESİNDE YETİŞEN GÜREŞÇİLERLE BİR ARAYA GELEREK SPORCULARIN PERFORMANSLARINI, MÜSABAKA HAZIRLIKLARINI VE GELECEK HEDEFLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.