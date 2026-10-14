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Erciyes 38 FK kupada Elazığspor ile 27 ekimde karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Erciyes 38 FK, Seza Çimento Elazığspor ile 27 ekim salı günü Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te karşılaşacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes 38 FK kupada Elazığspor ile 27 ekimde karşılaşacak

Erciyes 38 FK'nın 3. tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Kahta 02spor'u yenerek tur atlayan Erciyes 38 FK'nın 3. tur randevusu belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre takım, Seza Çimento Elazığspor ile eşleşti.

maç tarihi ve saati:

Erciyes 38 FK - Seza Çimento Elazığspor karşılaşması 27 Ekim Salı günü Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak ve müsabakanın başlama saati 15.00 olarak bildirildi. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları genel olarak 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

önceki tur ve eşleşmenin önemi:

İki takımın bu eşleşmesi, Erciyes 38 FK için kupada ilerleme hedefinin devamı anlamına geliyor; kulüp 2. turda Kahta 02spor'u mağlup ederek bir üst tura yükselmişti. Rakip Seza Çimento Elazığspor ile yapılacak maç, her iki takımın da kupadaki yolculuğunda belirleyici bir sınav olacak.

Maçın resmi sonuçları ve detayları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takip edilebilir; taraftarlar, kulüp duyuruları ve resmi kaynaklardan güncel bilgi alabilir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇINDA KAHTA 02SPOR’U YENEREK TUR ATLAYAN VE ARDINDAN SEZA ÇİMENTO...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇINDA KAHTA 02SPOR’U YENEREK TUR ATLAYAN VE ARDINDAN SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR İLE EŞLEŞEN ERCİYES 38 FK’NIN ÜÇÜNCÜ TURDA OYNAYACAĞI MAÇIN PROGRAMI BELLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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