Aydın'da lise önünde pompalı tüfekle dolaşan iki genç yakalandı

Aydın Efeler'de okul önünde güvenlik alarmı

Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde akşam saatlerinde elinde pompalı tüfek bulunan iki kişinin dolaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayın gelişimi

Polis ekiplerini fark eden kişiler, ellerindeki silahı okul yakınındaki Fatih Kapalı Pazar Yerinde park halinde bulunan bir minibüsün altına sakladı. Bölge ekipleri, hem silahın hem de şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede pompalı tüfek, minibüsün sol ön tekerleğinin arkasına gizlenmiş halde bulundu.

Yakalanma ve soruşturma

Olay yerinde görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bir kişi şüpheli olarak gözaltına alındı; yapılan incelemede bu kişinin olaya karışmadığı belirlendi. Polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını ve tanık ifadelerini inceleyerek şüphelilerin kimlik tespitini yaptı. Kimlikleri R.E.Ç. ve E.A. olarak belirlenen iki şüpheli, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin her ikisinin de 17 yaşında olduğu tespit edildi. Olay yerinde ve yakalama çalışmalarında alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

Aydın’da okul önünde hareketli anlar: Pompalı tüfekle gezen 2 şüpheli yakalandı