Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı

Düzce'de kırmızı ışıkta zincirleme kaza

Düzce'de Yığılca Işıklar mevkiinde, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arka arkaya çarpışması sonucu zincirleme bir kaza meydana geldi. Olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza ve araç dizilimi:

Edinilen bilgiye göre, Necmi Tok idaresindeki 55 DM 756 plakalı minibüsün arkasına takılı miksere, aynı istikamette seyreden Okan Akdoğan yönetimindeki 67 DD 127 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın ardından Can Kara idaresindeki 81 AAR 934 plakalı Opel marka otomobil, 67 DD 127 plakalı araca arkadan çarptı.

Yaralılar ve müdahale:

Kırmızı ışıkta meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Okan Akdoğan ile araçta bulunan Döndü Akdoğan yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve her iki yaralı da Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten verildi; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Düzce’de kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 2 yaralı