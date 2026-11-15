Dolar 50,3456 +0,13%
Euro 55,5688 -0,09%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,55 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı

Düzce Yığılca Işıklar mevkiinde kırmızı ışıkta üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 19:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı

Düzce'de kırmızı ışıkta zincirleme kaza

Düzce'de Yığılca Işıklar mevkiinde, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arka arkaya çarpışması sonucu zincirleme bir kaza meydana geldi. Olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza ve araç dizilimi:

Edinilen bilgiye göre, Necmi Tok idaresindeki 55 DM 756 plakalı minibüsün arkasına takılı miksere, aynı istikamette seyreden Okan Akdoğan yönetimindeki 67 DD 127 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın ardından Can Kara idaresindeki 81 AAR 934 plakalı Opel marka otomobil, 67 DD 127 plakalı araca arkadan çarptı.

Yaralılar ve müdahale:

Kırmızı ışıkta meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Okan Akdoğan ile araçta bulunan Döndü Akdoğan yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve her iki yaralı da Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten verildi; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Düzce’de kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 2 yaralı

Düzce’de kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 2 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Garip köyü yol ayrımında otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2'si ağır 4 yaralı
images

İnegöl'de başlayan yangın beş evi etkiledi, 10 kişi dumandan etkilendi
images

Sultangazi'de raf oyunuyla tıraş makinesi çalındı
images

Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karşıyaka Buca'da gerilimli ikinci yarıda son sözü söyledi

İnegöl'de başlayan yangın beş evi etkiledi, 10 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'de raf oyunuyla tıraş makinesi çalındı

Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı