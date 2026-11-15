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Canbey’den Kıbrıs gazilerine vefa ziyareti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 15 Kasım arifesinde Kıbrıs gazilerini ve 2024 şehidinin ailesini ziyaret ederek dualarını aldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 19:39

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EDİTÖR: Caner Şahin

Canbey’den Kıbrıs gazilerine vefa ziyareti

ziyaretin ayrıntıları:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43. kuruluş yıl dönümü arifesinde Kıbrıs gazilerini ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Hulusi Karakuz ile Kıbrıs gazisi Necati Kiraz evlerinde kabul edildi. Gaziler, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket etmeye hazırlanıyordu ve ziyaret sırasında Canbey onların yolculukları için iyi dileklerini iletti.

gazilerle sohbet ve dilekler:

Görüşme sırasında Canbey, ziyaretin 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü arifesine denk gelmesinin özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Canbey, "15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü arifesinde, Kıbrıs gazilerimizle bir arada olmak bizler için ayrıca anlamlıydı. Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde fedakârlık gösteren kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Mukaddes topraklara uğurlayacağımız kıymetli gazilerimize hayırlı yolculuklar diliyor, Cenab-ı Allah’tan umre ibadetlerini kabul buyurmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı. Bu konuşma sırasında gazilerle yakın temas kurularak dualar alındı ve yolculuk temennileri paylaşıldı.

şehit ailesine ziyaret:

Ziyaret programının devamında Canbey, 2024 yılında şehit olan Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın eşi Gizem Büyükçaylı ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakın temas kuran Canbey, aziz şehitlerin emanetlerinin ve kahraman gazilerin her zaman baş tacı olduğuna dikkat çekti. Canbey, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Rabbim gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler nasip etsin. Aziz şehidimiz Orhan Burak Büyükçaylı’yı rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyorum" sözleriyle ziyaretin duygusal boyutunu özetledi.

Ziyaretler, hem kuruluş yıl dönümünün taşıdığı tarihi anlam hem de gaziler ile şehit yakınlarına gösterilen saygının somut bir ifadesi olarak değerlendirildi. Canbey’in temennileri ve alınan dualar, uğurlanan gaziler için manevi destek sağladı.

MİLLETVEKİLİ CANBEY’DEN KKTC’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE KIBRIS GAZİLERİNE ANLAMLI...

MİLLETVEKİLİ CANBEY’DEN KKTC’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE KIBRIS GAZİLERİNE ANLAMLI ZİYARET

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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