AB güçleri Akdeniz'de Rusya bağlantılı tankere hava indirme operasyonu

AB güçleri Akdeniz'de operasyon düzenledi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB unsurlarının Akdeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen bir tanker üzerinde operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Kallas, müdahalenin EUNAVFOR MED İrini Operasyonu kapsamında yapıldığını belirtti.

Operasyonun ayrıntıları:

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 13 Kasım'da AB'ye bağlı deniz kuvvetleri, sahte bayrakla hareket ettiği iddia edilen MV Midag adlı petrol tankerine hava indirme yöntemiyle müdahale etti. Kallas, operasyon anlarına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı ve eylemin denizdeki yasa dışı faaliyetleri engellemeye yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

Hedef: gölge filoyu kırmak:

Kallas, açıklamasında AB'nin Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı gölge filosunu yalnızca denizde değil diplomatik kanallarda da engellemeye devam edeceğini söyledi. AB dışişleri bakanlarının, gölge filoya destek verdiği değerlendirilen banka ve şirketlere yönelik yeni yaptırımları yarın onaylamasının beklendiği de bildirildi.

İrini Operasyonu, 2020 yılında Libya'ya uygulanan silah ambargosunun denetimi amacıyla başlatıldı ve Akdeniz'de deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı silah sevkiyatlarının tespiti ile önlenmesine odaklanıyor. Operasyon kapsamında görev yapan unsurlar, kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde şüpheli gemilere yönelik denetim ve müdahalelerde bulunabiliyor.

Görev süresi Mart 2029'a kadar uzatılan İrini, geçmişte de Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen gemilere karşı benzer müdahalelerde bulundu. AB yetkilileri, operasyonların hukuki ve diplomatik zeminde sürdürüleceğini, bu tür denetimlerin Akdeniz'deki güvenlik mimarisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ KAJA KALLAS, AB GÜÇLERİNİN AKDENİZ'DE RUSYA’NIN GÖLGE FİLOSUNA AİT OLDUĞU BELİRTİLEN BİR GEMİYE OPERASYON DÜZENLEDİĞİNİ AÇIKLADI.