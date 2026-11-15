Dolar 50,3456 +0,13%
Euro 55,5688 -0,09%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,55 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

AB güçleri Akdeniz'de Rusya bağlantılı tankere hava indirme operasyonu

AB, EUNAVFOR MED İrini kapsamında 13 Kasım'da Rusya bağlantılı olduğu belirtilen MV Midag tankerine hava indirme operasyonu düzenlediğini açıkladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 19:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

AB güçleri Akdeniz'de Rusya bağlantılı tankere hava indirme operasyonu

AB güçleri Akdeniz'de operasyon düzenledi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB unsurlarının Akdeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen bir tanker üzerinde operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Kallas, müdahalenin EUNAVFOR MED İrini Operasyonu kapsamında yapıldığını belirtti.

Operasyonun ayrıntıları:

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 13 Kasım'da AB'ye bağlı deniz kuvvetleri, sahte bayrakla hareket ettiği iddia edilen MV Midag adlı petrol tankerine hava indirme yöntemiyle müdahale etti. Kallas, operasyon anlarına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı ve eylemin denizdeki yasa dışı faaliyetleri engellemeye yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

Hedef: gölge filoyu kırmak:

Kallas, açıklamasında AB'nin Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı gölge filosunu yalnızca denizde değil diplomatik kanallarda da engellemeye devam edeceğini söyledi. AB dışişleri bakanlarının, gölge filoya destek verdiği değerlendirilen banka ve şirketlere yönelik yeni yaptırımları yarın onaylamasının beklendiği de bildirildi.

İrini Operasyonu, 2020 yılında Libya'ya uygulanan silah ambargosunun denetimi amacıyla başlatıldı ve Akdeniz'de deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı silah sevkiyatlarının tespiti ile önlenmesine odaklanıyor. Operasyon kapsamında görev yapan unsurlar, kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde şüpheli gemilere yönelik denetim ve müdahalelerde bulunabiliyor.

Görev süresi Mart 2029'a kadar uzatılan İrini, geçmişte de Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen gemilere karşı benzer müdahalelerde bulundu. AB yetkilileri, operasyonların hukuki ve diplomatik zeminde sürdürüleceğini, bu tür denetimlerin Akdeniz'deki güvenlik mimarisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ KAJA KALLAS, AB...

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ KAJA KALLAS, AB GÜÇLERİNİN AKDENİZ'DE RUSYA’NIN GÖLGE FİLOSUNA AİT OLDUĞU BELİRTİLEN BİR GEMİYE OPERASYON DÜZENLEDİĞİNİ AÇIKLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Garip köyü yol ayrımında otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2'si ağır 4 yaralı
images

İnegöl'de başlayan yangın beş evi etkiledi, 10 kişi dumandan etkilendi
images

Sultangazi'de raf oyunuyla tıraş makinesi çalındı
images

Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karşıyaka Buca'da gerilimli ikinci yarıda son sözü söyledi

İnegöl'de başlayan yangın beş evi etkiledi, 10 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'de raf oyunuyla tıraş makinesi çalındı

Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı