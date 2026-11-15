İskenderun otobanında bariyerlere çarpan Tofaş hurdaya döndü: 5 kişi yaralandı

İskenderun otobanında kaza: Tofaş hurdaya döndü

Kazanın meydana geliş şekli:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi mevkiinde Adana-Hatay otobanında seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Tofaş marka otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluştu.

Yaralıların durumu ve müdahaleler:

Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldıkları ve burada tedavi altına alındıkları bildirildi.

Güvenlik ve soruşturma çalışmaları:

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin yapacağı teknik inceleme ve görgü tespitlerinin ardından kazanın nedenine ilişkin detaylar netleşecek.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE BARİYERLERE ÇARPARAK HURDAYA DÖNEN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI.