Eskişehir Sivrihisar'da miras koruma operasyonu: tarlada 7 şüpheli suçüstü

operasyon ve yakalama:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri bir istihbaratı değerlendirdi. Yenice Mahallesi Kül mevkiisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşan Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 14 Kasım günü saat 18.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, kazı yaparken suçüstü yapılan şüpheliler gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler:

Olay yerinde yapılan incelemede, kaçak kazıda kullanılmak üzere getirildiği belirlenen malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin muhafazasına aldığı eşyalar arasında 3 kürek, 3 kazma, 1 keser, 2 adet 10 litrelik mazot bidonu, 1 yer altı görüntüleme cihazı ve 1 karot makinesi bulunuyordu. Ele geçirilen bu malzemeler, suçun işleniş biçimine ilişkin delil niteliği taşıyor.

soruşturma ve adli süreç:

Gözaltına alınan 7 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve jandarma ekipleri bölgedeki kontrollerini artırdı.

ELE GEÇİRİLENLER