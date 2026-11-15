Hedef enerji bağımsızlığı: KKTC'ye deniz altından doğal gaz bağlantısı

odtü kampüs açılışında yılmaz'ın sunumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43’üncü yıldönümü kapsamında yaptığı ziyaret ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Barış Stadyumu ve Göleti açılış töreninde konuştu. ODTÜ mezunu olduğunu hatırlatan Yılmaz, 1983'te üniversiteye kayıt olduğunu ve 1988'de mezun olduğunu belirterek, kampüsün üniversitenin uluslararası başarısının bir sonucu olduğunu vurguladı.

doğal gaz bağlantısı planı:

Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki stratejik altyapı projeleri içinde doğal gaz bağlantısına yönelik ilk etüt çalışmalarının tamamlandığını söyledi ve şu ifadeyi kullandı: "KKTC’ye Türkiye’den deniz altından doğal gaz bağlantısını sağlayacağız ve buradaki enerji meselesini kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturacağız". Projeyi, geçmişte deniz altından sağlanan su temini uygulamasıyla kıyaslayan Yılmaz, "Nasıl ki geçmişte denizin altından suyu taşıyarak buradaki içme suyu ve sulama suyu ihtiyacını karşıladıysak, enerji ihtiyacını da böylece kalıcı bir şekilde çözmüş olacağız" dedi. Yılmaz, doğal gaz bağlantısının KKTC’nin enerji altyapısını güçlendireceğini ve projenin stratejik önem taşıdığını belirtti.

eğitim ve telekom yatırımları:

Yılmaz, 2026 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yükseköğretim ve eğitim sektörlerine yaklaşık 1 milyar lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü için yaklaşık 70 milyon lira ödenek ayrıldığını, kampüsün bakım ve gelişimi için yemekhanenin yenilenmesi, Barış Parkı çalışmaları ve öğrenci yurtlarının mutfak, banyo ve tuvaletlerinin iyileştirilmesi amacıyla 35 milyon lira destek sağlandığını belirtti. Ayrıca üniversitelerin gider ve yatırım ihtiyaçlarına devam eden desteklerin yanında bilimsel araştırmalar için 15 milyon lira kaynak ayrıldığı ve TÜBİTAK ile TÜSEB iş birliğinde üç araştırma projesinin finanse edildiği kaydedildi.

Telekom altyapısına ilişkin çalışmalara da değinen Yılmaz, KKTC makamlarıyla yürütülen proje sayesinde "Üniversitelerimiz başta olmak üzere işletmeler, hane halkları, herkes daha nitelikli bir telekom altyapısına kavuşmuş olacak. Dijital altyapıya kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı ve yatırımların yaklaşık bir yıllık perspektifte ele alındığını söyledi.

barış stadyumu, gölet ve kampüs yaşamı:

Açılan tesislerle ilgili Yılmaz, 300 bin metrekarelik yeşil alan ve etkinlik alanının kampüs sosyal altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Adını Kıbrıs Barış Harekatı'ndan alan stadyumun 2 bin 500 kişi kapasiteli doğal yeşil tribünü ve futbol sahasıyla gençlerin sportif faaliyetlerine zemin hazırladığını söyledi. Gölette arıtılmış suyun yeniden değerlendirildiğini ve 100 bin metreküp su depolama kapasitesinin yeşil alanların sulanmasında kullanıldığını vurgulayarak projenin çevre dostu olduğunu belirtti: "Gerçekten çok çok nitelikli, çevre dostu bir proje". Vadide yaklaşık 1,5 kilometrelik yürüyüş yolu, kafe alanı ve yerel iklime uyumlu peyzaj düzenlemelerinin bulunduğunu ifade etti.

teknoloji merkezi ve siyasi mesajlar:

Yılmaz, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bünyesindeki teknoloji merkezinde faaliyet gösteren firma sayısının 40'a ulaştığını aktardı ve merkezin "sınır tanımayan" bir yapıya sahip olduğunu, yazılımcı gençlerin burada küresel hizmet üretecek projeler geliştirdiklerini söyledi. KKTC'nin egemen eşitliği temelindeki davasına Türkiye'nin desteğini yineleyen Yılmaz, "Ana vatan ve garantör Türkiye olarak, tıpkı Filistin halkının onurlu mücadelesinde olduğu gibi, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği temelindeki davasını da sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin konusuna değinen Yılmaz, KKTC’nin kuruluş tarihinin 15 Kasım olmasının Filistin halkının bağımsızlık iradesiyle çakıştığını hatırlattı ve "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması artık daha fazla ertelenemez" dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin kalkınma projeleriyle güçlendiğini, siyasi istikrarın yatırımların sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmasını projeye katkı sağlayan ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü yönetimi, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, KEİ Ofisi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve teknik ekiplere teşekkür ederek bitirdi ve ODTÜ'nün 70’inci kuruluş yıldönümü ile KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Barış Stadyumu ve Göleti’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Türkiye’den deniz altından doğal gaz bağlantısını sağlayacağız ve buradaki enerji meselesini kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturacağız" dedi. Yılmaz, 2026 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında eğitim ve yükseköğretim sektörlerine yaklaşık 1 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı.